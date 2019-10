Lidé si myslí, že mám na noze nádor, říká muž s elektronickým náramkem

Elektronické náramky Vybrat dodavatele technologie trvalo státu osm let, podařilo se to až za ministra Roberta Pelikána (ANO)



2 500 monitorovacích sad a dalšího příslušenství dodá během 6 let izraelská firma SuperCom

92,9 milionů korun je hodnota zakázky

Ministerstvo k systému vytvořilo stránky s aktuálními čísly

Náramky začalo ministerstvo využívat loni 7. září, rutinní provoz spustilo o dva týdny později

Nejvíce monitorovaných bylo na severu Čech, na jižní Moravě a v západních Čechách