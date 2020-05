Češi by za prezidenta volili Ebena, důležitý bude úspěch u Zemanových voličů

Největší množství lidí by určitě volilo současného premiéra Andreje Babiše. Vyjádřilo se tak 15 procent respondentů. Ten má však současně s předsedou Trikolóry Václavem Klausem mladším i největší tábor odpůrců, jako kandidáta ho vylučuje 67 procent dotazovaných.

V úvahu přichází pro největší množství lidí herec a moderátor Marek Eben. Možnost „volil“ a „možná volil“ u něj zvolilo 46 procent dotazovaných. Naopak více než polovina by ho nevolila.

Dobře si stojí i senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, oba dva kandidovali v prezidentských volbách v roce 2018. „Od minulé vlny si mírně polepšil Pavel Fischer, který se dostal na pomyslnou třetí příčku. Stabilní pozici by mohl mít také Petr Pavel, který má nejméně odpůrců a zároveň ho ještě více než třetina lidí nezná,“ uvedl Jan Burianec ze STEM/MARK. Z žen má pak aktuálně nejlepší pozici vrchní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Výsledky průzkumu agentury STEM/MARK o preferencích voličů v příštích prezidentských volbách. (5. května 2020)

Pro úspěch budoucího kandidáta bude podle agentury klíčové přesvědčit voliče současného prezidenta Miloše Zemana. Ti silně preferují Andreje Babiše, na druhém místě je u nich Václav Klaus mladší, na třetím předseda SPD Tomio Okamura.

„Právě ti jsou ale pro ostatní voliče přijatelní daleko méně. Nadále je vidět polarizační tendence mezi konzervativně a liberálně smýšlejícími voliči. Budoucí kandidáti by si tak měli dobře promyslet své hodnotové a tematické ukotvení a najít průniky mezi těmito směry,“ míní Burianec. Názorová polarizace podle agentury přetrvává už od první přímé volby prezidenta v roce 2013.



Touha po transparentnosti

Při výběru vlastností ideálního kandidáta respondenti uvedli, že by mělo jít o mladšího člověka, který by měl respekt v zahraničí. Podle 80 procent dotazovaných by neměl používat vulgarismy, podle 57 procent by měl zveřejnit svůj zdravotní stav. Zásadně by se měl podílet i na zahraniční politice.

„V charakterových vlastnostech prezidenta lidé uvítají důraznějšího extroverta. Stále je poptávka po mladším muži, ale žádaná je také charakterní žena,“ uvádí agentura.

Z politického hlediska pak voliči očekávají, že by měl mít kandidát zkušenosti s praktickou politikou, současně by však měl do kandidatury vstupovat jako nestraník. Tyto podmínky by podle agentury splnil například úspěšný nezávislý starosta.

„Všechna data, která prozatím máme, ukazují, že je zde značná naléhavost po transparentnosti. Budoucí kandidát by měl mít průhledné financování kampaně, seznámit lidi s tím, koho by si sebou chtěl vzít na Hrad,“ interpretuje výsledky Burianec.



Ruku v ruce s tím jde i fakt, že téměř tři čtvrtiny lidí se shodují v názoru, že všichni kandidáti na prezidenta by měli získat 50 tisíc podpisů občanů bez ohledu na splnění podmínky díky politické nominaci. Oznámení kandidatury by mělo přijít co nejdříve. Shodují se na tom téměř tři čtvrtiny občanů.

Co se týče samotné funkce prezidenta, názor Čechů se téměř nezměnil. „Vliv na odpovědi neměla ani koronavirová krize, což může být poněkud překvapivé, když vezmeme v potaz například poptávku po empatickém proslovu současného prezidenta Miloše Zemana, kterým by sjednotil a uklidnil národ v počátku nouzového stavu,“ komentuje Burianec.

Aktivnější ráz vykonávání funkce přitom podle průzkumu preferují především Zemanovi voliči.

Průzkum proběhl v březnu 2020. Agentura při něm oslovila 830 osob starších 18 let.