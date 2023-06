Fiala se kvůli Blažkovi sešel s Bartošem. Věc si podle něj vysvětlili

Premiér Petr Fiala se ve středu sešel s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem kvůli pirátské kritice ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Podle předsedy vlády si celou záležitost vysvětlili. Řekl to v pořadu Co na to premiér na CNN Prima News. Piráti se usnesli, že Blažek ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát i plnění cílů programového prohlášení kabinetu.