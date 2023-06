Nikoho z ODS jsem nekryl, brání se Blažek v kauze manipulace s byty v Brně

Blažkovi materiály před čtyřmi lety přinesl jeho někdejší spolustraník Zdeněk Černý, který uvedl, že je předal jako přítel příteli. „Mým přítelem nebyl a není, byl ‚jen‘ spolustraníkem, a to je velký rozdíl,“ brání se Blažek. „Jeho chování vedlo v roce 2021 k jeho vyloučení z jihomoravské ODS, jíž jsem předsedal,“ dodal ministr na Twitteru v reakci na nejnovější článek Seznam zpráv, podle nichž kolegu z ODS kryl.

„‚Utajené protokoly‘ plné smyšlenek a pomluv byly v Brně běžně ‚k mání‘ a byly nabízeny jako diskreditační materiál proti ODS. Prokazatelně je už léta mají mimo jiné i autoři článku. Jako opoziční poslanec jsem je zcela správně bezprostředně po obdržení předal ministru vnitra jako důkaz jejich nezákonného šíření. A nic jsem tedy ‚nekryl‘,“ napsal také Blažek.

Ministr také uvedl, že „je zcela běžné, že se poslanci obracejí s podněty na členy vlády.“ „A předpokládal jsem, že se tak věc vyšetří bez vědomí orgánů, které minimálně tolerovaly a tolerují masivní uniky ze spisů, které před čtyřmi lety byly pár měsíců po jejich ‚sepsání‘ volně ‚na prodej‘,“ dodal.

To, že se obrátil na ministra vnitra, obhajuje Blažek tím, že „je zodpovědný mj. za činnost Policie ČR“. „Pokud obdrží oznámení o nekalostech, musí konat –třeba tím, že to předá kompetentním orgánům k dalšímu šetření. A přesně to se stalo,“ podotkl, ačkoli měl možnost podat klasické trestní oznámení.

Seznam zprávy mu vyčítají, že před vyšetřovacími orgány utajil jeden ze zdrojů úniků, který znal.

Kontroverze se kolem Blažka objevily už loni na podzim, kdy server Seznam Zprávy informoval, že ministr spravedlnosti požadoval v brněnské bytové kauze jména soudců, kteří rozhodovali o vazbě či o domovních prohlídkách. K čemu totožnost soudců Blažek potřeboval, neobjasnil.

Později Blažek na Twitteru uvedl, že jde o běžný zákonný postup při vyřizování stížnosti. V bytové kauze ale údajně figurovali i jeho známí.

Za neobvyklý označil Blažkův požadavek i prezident Soudcovské unie Libor Vávra. „Nesetkal jsem se s tím, že by po mně někdo chtěl jména soudců, kteří na případu pracovali. Takže nevím, jak bych postupoval,“ řekl Vávra.