Fiala nelhal. Jen říkal něco, co nemohl udělat, vysvětluje ministr Blažek

Loni na konci srpna jste řekl, že společenská situace a atmosféra je nejdramatičtější od roku 1989 a že pokud se „nevyřeší krize v energetice, je ohrožen politický systém této země“. S tím, že by tady vaše vláda dlouho nemusela být a k moci by se mohli dostat populisté a extremisté. Dnes jsou výhrady vůči vládě snad ještě větší. Už ten stav pominul, anebo to podle vás stále hrozí?

Pokud jde o energetickou krizi, tak pominul. To, co jsem tehdy řekl ve Sněmovně, směřovalo k tomu, aby lidé věděli, že to není tak, že vládní činitelé situaci neřeší. Protože do té doby tak vláda působila. Myslím, že i kvůli tomu, co jsem v té Sněmovně řekl – byť nejen kvůli tomu – se pak během měsíce přijala řada opatření a došlo k uklidnění společenské situace. O to mi šlo nejvíc, nikoli, že bych si hrál na někoho, kdo dokáže nastavit pravidla tak, aby energie stála méně. Ale to, že vláda tehdy působila jako nečinná, je pravda.

Byly tam i kritické názory a důležité je, že nikomu se nic nestalo za to, že byl vůči vedení kritický. Včetně pana Benýška. Byla to klasická ideová konference.