Ministři by měli soutěžit, kdo propustí víc zaměstnanců, říká ekonom Křeček

Sám o sobě říkáte, že nechcete být hlásnou troubou vlády, že máte na všechno své názory, které jsou i v rozporu s tím, co vláda dělá. Jak se proto díváte na vládní konsolidační balíček?

Vnímám ho jako koaliční kompromis, který byl navržen tak, aby se rozložil na velkou část našeho obyvatelstva. Díky tomu, že se to rozkládá na téměř celou společnost, tak dopady na jednotlivce nebudou tak intenzivní. Lidé to pocítí v řádu stokorun, maximálně tisícikorun.

Když lidé budou akceptovat přehnaně vysoké ceny některých nepoctivých obchodníků, nebude existovat motivace ke snižování cen.