Piráti hlasují o Blažkovi. A zda se distancují od sympatií ke komunismu

„My, Piráti, se distancujeme od projevů sympatií k autoritářským režimům a ideologiím, zvláště pak komunismu, fašismu, imperialismu a dalším. Tyto zločinné režimy jsou odpovědné za utrpení nesčetného množství lidí, odmítáme zlehčování jejich zla a nechceme s nimi být jakkoliv spojováni.“ zní usnesení, o němž Piráti rozhodují.

Na začátku června Piráti rozhodli, že byla z vedení strany odvolána Jana Michailidu, která se v minulosti na stranickém fóru přihlásila k původní komunistické ideologii.

„Pevně věřím, že velká většina Pirátů je proti fašismu, komunismu i imperialismu. Odpor k totalitě považuju za jeden z kořenů pirátství, proč se k němu nepřihlásit i usnesením?“ hájí návrh bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Diametrálně odlišně hodnotí toto hlasování jiný bývalý poslanec za Piráty Jan Pošvář. „Co hrozí? Podpoříme primitivní antikomunismus navzdory tomu, že jsme liberální strana, podpoříme radikály, kteří vidí za každým, s kým nesouhlasí, komunisty. A nezískáme nic,“ uvedl diskusi před hlasováním na Pirátském fóru exposlanec Pošvář.

Proti Blažkovi jde europoslankyně Gregorová

Hlasování Pirátů o ministrovi spravedlnost Pavlu Blažkovi z ODS, které také skončí v pondělí ve 20 hodin, iniciovala europoslankyně Markéta Gregorová.

„Česká pirátská strana konstatuje, že setrvání Pavla Blažka ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát České republiky i plnění cílů programového prohlášení vlády ČR,“ to je věta, o níž Piráti hlasují.

Schválení usnesení by podle Gregorové vytvořilo silný mandát pro pirátské zástupce ve vládě, protože by se mohli opřít o postoj strany jako celku.

V důvodové zprávě ke svému podnětu europoslankyně zmínila například opakované Blažkovy dotazy na informace z takzvaných živých kauz, což podle ní způsobuje, že se dostává do střetu zájmů. Připomněla také nedávnou zprávu serveru Seznam Zprávy, podle níž Blažek v minulosti získal část utajeného policejního spisu ke kauze, v níž byli stíháni jeho spolustraníci.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala se už stranického kolegy Blažka zastal. „Piráti mají v rámci své vnitrostranické demokracie opakovaně nějaké ankety, žádný vliv na koalici to nemá, asi to zrovna nejlepšímu klimatu nepomůže, ale já nemám potřebu to nějak zvlášť komentovat,“ řekl. Žádné zneužití pravomocí ze strany ministra Blažka premiér nevidí.