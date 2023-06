Bartoš se nechystá s Piráty odcházet z vlády. Premiér znovu podržel Blažka

„Některým zájmovým skupinám by se zajisté líbilo, aby jim Piráti, kteří mají čtrnáct let čistý štít a velmi pečlivě odvádějí práci, přestali dýchat za krk,“ řekl Bartoš k možnosti, že by z vlády odešli ministři za jeho stranu, když se za Pavla Blažka postavila jak ODS, tak premiér Petr Fiala.

Z vlády mají podle Bartoše odcházet ti, kdo buď kritérium dobré práce nebo morální kredit nenaplňují. „Jinak bychom se rovnou mohli přejmenovat na Korupční republiku,“ uvedl šéf Pirátů.

„Česká pirátská strana konstatuje, že setrvání Pavla Blažka ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát České republiky i plnění cílů programového prohlášení vlády ČR,“ to je věta, o níž Piráti do pondělního večera hlasovali.

Je to samozřejmě odpovědnost premiéra, připustil Bartoš

Piráti podle Bartoše jednají vždy konstruktivně a v tomto duchu povedou debatu i s premiérem. „Pan ministr Blažek by měl v první řadě jednat odpovědně, aby nevyvolával pochybnosti, situaci otevřeně vysvětlovat a zmírňovat nejasnosti ve veřejném prostoru, bohužel jeho kroky a některá veřejná vyjádření dělají spíše opak. Ve finále je samozřejmě odpovědností pana premiéra vyhodnotit další působení pana ministra Blažka či zajistit, aby podezření dostatečně vysvětlil občanům i protikorupčním organizacím a učinil opatření ke snížení rizik plynoucích z možného střetu zájmů,“ uvedl šéf Pirátů.

Za Blažka se postavila jak brněnská ODS, tak premiér. Neobjevilo se podle něj nic, co by oslabovalo Blažkovu pozici. „Určitě platí, že takováto forma uplatňování přímé demokracie nepřispívá kvalitě koaliční spolupráce, a myslím, že je škoda, že Piráti, když už něco takového dělali, neumožnili, aby reagoval a diskutoval s nimi pan ministr Blažek, což je také nějaká zpráva pro veřejnost,“ komentoval předseda vlády hlasování Pirátů o Blažkovi.

Žádné nové skutečnosti, říká Fiala

„Počkám, co mně řekne pan předseda Ivan Bartoš, ale za sebe říkám, že žádné nové skutečnosti se neobjevily a neobjevilo se nic, co by oslabovalo pozici pana ministra spravedlnosti Pavla Blažka,“ zastal se Fiala znovu svého stranického kolegy Blažka.

Vládní pětikoalice má ve Sněmovně 108 hlasů, Piráti mají jen čtyři poslance, tudíž i bez hlasů čtyř Pirátů má Fiala jistou většinu v dolní komoře parlamentu.

„Za Piráty se i nadále soustředíme na reálnou práci a podporu lidí a rodin. Ať už se to týká rostoucích cen, zlepšení dostupnosti bydlení, rozšíření kapacit předškolní péče, digitalizace nebo prosazování protikorupčních opatření,“ odmítl ale jakýkoli rozkol v pětikoalici šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Gregorová se ohradila, protože jí Blažek přál, ať se zviditelní na něčem jiném

„Mrzí mě, že místo reflexe vlastního působení ve funkci pokračuje pan Blažek v neobratné komunikaci, osočování skrze média a stáčení pozornosti na mou osobu, ačkoli jde samozřejmě o něj a jeho střet zájmů a problémy, které by se měly řešit. Je možné mi nepochybně vytýkat mnoho věcí od politické opozice, ale ne neviditelnost, toto nařčení je tedy úsměvné,“ uvedla europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová, která hlasování o Blažkovi vyvolala a které se ministr spravedlnosti v pondělí večer v podstatě vysmál.

Popřál jí totiž, aby ke svému zviditelnění našla i jiná témata než jeho negaci.