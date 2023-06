Piráti hlasují, zda setrvání Blažka ve vládě ohrožuje důvěru v právní stát

Gregorová v důvodové zprávě ke svému podnětu zmínila například opakované Blažkovy dotazy na informace z takzvaných živých kauz, což podle ní způsobuje, že se dostává do střetu zájmů.

Připomněla také nedávnou zprávu serveru Seznam Zprávy, podle níž Blažek v minulosti získal část utajeného policejního spisu ke kauze, v níž byli stíháni jeho spolustraníci. Podle státní zástupkyně tento únik narušil vyšetřování, doplnil server. Blažkovy postoje podle europoslankyně zároveň ohrožují závazky kabinetu vyplývající z programového prohlášení.

Premiér Petr Fiala se minulý týden stranického kolegy Blažka zastal. „Piráti mají v rámci své vnitrostranické demokracie opakovaně nějaké ankety, žádný vliv na koalici to nemá, asi to zrovna nejlepšímu klimatu nepomůže, ale já nemám potřebu to nějak zvlášť komentovat,“ řekl. Žádné zneužití pravomocí ze strany Blažka premiér nevidí.

„Česká pirátská strana konstatuje, že setrvání Pavla Blažka ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát České republiky i plnění cílů programového prohlášení vlády ČR,“ to je věta, o níž Piráti hlasují.

Schválení usnesení by podle Gregorové vytvořilo silný mandát pro pirátské zástupce ve vládě, protože by se mohli opřít o postoj strany jako celku.