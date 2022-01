Jak si vláda poradí s covidem a energetickou krizí? Fiala promluví v debatě

Premiér Petr Fiala v sobotu v novoročním projevu řekl, že ceny energií, inflace a covid jsou tři vážná nebezpečí, jimž bude Česko letos čelit.

Vláda už ve středu na tiskové konferenci schválila plán na pomoc těm, kteří jsou postižení zvýšenými cenami energií. Připravuje navíc novelu zákona kvůli zvýšení příspěvků na bydlení, podnikatelům pomohou záruky.

Mimořádná okamžitá pomoc má domácnostem pomoci jednorázově s úhradou nedoplatků, případně pomoci s jinými nutnými výdaji, na které domácnostem po úhradě nezbývají vlastní peníze. Základním předpokladem je, že domácnost přešla v dodávkách energií na standardní produkt a má k dispozici vyúčtování záloh za energie za období v režimu dodavatele poslední instance (DPI).

Testování pracovníků dvakrát týdně

Pomoc je určena rodinám, které by se vlivem uhrazení nedoplatků dostaly do hmotné nouze. Nově se umožní do odůvodněných nákladů na bydlení zohlednit i hypotéky či další závazky, jako jsou například leasingy. Posuzuje se příjem žadatele i ostatních členů rodiny a majetek.

Zároveň nový ministr zdravotnictví Fialovy vlády Vlastimil Válek oznámil, že firmy by měly od 17. ledna testovat všechny pracovníky dvakrát týdně. Jednat o tom bude ještě tripartita.