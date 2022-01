Fiala vystoupí s novoročním projevem, prvním v roli předsedy vlády

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Jsem velkým zastáncem osobní svobody. Se svobodou se však pojí také zodpovědnost. Mysleme na sebe, ale mysleme prosím i na druhé. V těchto dnech zejména na ty, kteří v nemocnici zachraňují životy našich spoluobčanů. Zdravotníci si zaslouží naši nejhlubší úctu a poděkování,“ napsal na Twitteru premiér Fiala před koncem roku 2021, který byl stejně jako ten předchozí poznamenán bojem proti pandemii covidu.

Již hodinu po poledni vystoupil se svým novoročním projevem i předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ocenil bývalého premiéra Babiše za to, jak se zachoval po volbách, když předával moc Fialovi. „Chtěl bych ocenit to, jak odešel z pozice premiéra, jak přijal výsledek voleb, považuji to za odpovědné a profesionální,“ řekl Vystrčil.

Ocenil i solidaritu a pomoc občanů s odkazem na ničivé tornádo v loňském roce. „V době, kdy nám teče do bot, si dokážeme pomoci,“ řekl šéf Senátu.

Prezident Miloš Zeman hodnotil rok 2021 ve svém vánočním poselství, které přednesl ve druhý svátek vánoční, na sv. Štěpána. Řekl, že 2021 nebyl dobrý rok, kritizoval Green Deal, který přirovnal k zelenému náboženství, a podpořil i povinné očkování proti covidu.

„Musíme se vyvázat ze zeleného údělu pro Evropu, který je hlavním důvodem růstu cen energií,“ řekl Zeman. Cena elektřiny totiž podle odhadů vzroste o 30 procent a plynu o 50 procent.