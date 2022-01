Zklamání a povrchní, hodnotí opozice Fialu. Mluvil realisticky, míní koalice

Bývalá ministryně financí Schillerová Fialu kritizovala především za slova o inflaci a rozpočtu. Projev následně označila za obrovské zklamání a pokračující volební kampaň.

„Je to obrovské zklamání. To není to, co Petr Fiala sliboval. Měla jsem pocit, že pokračuje volební kampaň,“ komentovala jeho projev pro CNN Prima NEWS.

„Ozbrojeným složkám se dá ve vztahu k inflaci pakatel. Začali úplně špatně, přitom od 1. ledna se zvedají platy ústavních činitelů o 6 procent, to jsou tisíce korun měsíčně,“ uvedla. Fialova vláda ovšem zamýšlí platy politiků zmrazit.

Ne úplně spokojený byl předseda SPD Tomio Okamura. „Premiér Fiala správně pojmenoval v souladu s tím, co říká SPD, tři hlavní témata, která pálí naše občany. Ceny energií, inflaci a situaci kolem covidu,“ řekl pro iDNES.cz.

Zároveň vyjádřil zklamání z toho, že podle něj Fiala nenabídl žádné řešení. „Dokonce předvedl fatální iluzi, kdy řekl, že zdražování energií vyřeší předsednictví České republiky v Evropské unii,“ podivil se.

Zcela opačné reakce na Fialův první premiérský projev zaznívají od koaličních politiků. Jeho ministr a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka Fialu chválí.

„Premiér popsal jasně současné hlavní problémy naší země, hovořil o principech řešení, nelakoval na růžovo. Vyslovil prosbu o lepší mezilidské vztahy, apeloval na zodpovědnost při boji s Covidem, kterou má každý z nás. Konkrétní a věcný projev, díky za něj,“ vzkázal Fialovi.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové však Fiala v proslovu shrnul nejen základní problémy, ale také jejich řešení.

„Jsem ráda, že má Česká republika v osobě Petra Fialy premiéra, který je slušný, věcný a nebojí se pojmenovat problémy, ale zároveň představit konkrétní řešení. Premiéra, který před velkými slovy upřednostňuje práci a činy,“ napsala na sociální síti.

Fialův první projev

Petr Fiala ve svém novoročním a v roli premiéra prvním projevu zmínil nebezpečí a výzvy, které republiku letos čekají.

Promluvil například o cenách energií, inflaci či covidu a následující rok označil za jeden z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky.

„Odsouvat problémy na další volební období, to je totiž vždycky jednodušší, než kousnout do kyselého jablka a začít je řešit. Ale naší zemi nic jiného nezbývá, protože každý den se naše problémy budou už jenom zvětšovat,“ řekl.