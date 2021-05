STALO SE DNES: Zdravotníci dostali odměny, spustilo se očkování nad 35 let

Od půlnoci z neděle na pondělí se otevřela registrace k očkování pro lidi nad 35 let. Na očkování proti covidu od 35 do 39 let se zatím zaregistrovalo přes sto tisíc lidí. Oproti skupině ve věku od 40 do 44 let to je zatím o dost méně. Od půlnoci z úterý na středu se spustí registrace také pro všechny třicátníky.

Zdravotníci z nemocnic, kteří od podzimu do letošního jara sloužili v první linii, dostali covidové odměny. Nejvyšší schválená částka byla 75 tisíc korun. Záchranáři na odměny ještě čekají, měli by je dostat v květnové výplatě, tedy v červnu. Celkem ministerstvo zdravotnictví poskytovatelům lůžkové péče poslalo na odměny 12,4 miliardy korun.

Nově budou mít od června lidé za měsíc nárok na dva PCR testy plus na čtyři testy antigenní. Dosud mají lidé nárok na jeden antigenní test za tři dny. Od 31. května se na 50 procent kapacity otevřou také venkovní bazény, začnou i školy v přírodě. Sport venku bude až pro 150 lidí, uvnitř pro 75 lidí.

Irský ministr zahraničí a šéf letecké společnosti Ryanair označili nucené přistání letadla v Minsku, po kterém byl zatčen běloruský novinář Raman Pratasevič, za státem podporované pirátství. Česko v pondělí vyjádřilo běloruskému velvyslanci důrazný protest, podle náměstka zahraničí Jana Kohouta je na místě podezření z porušení mezinárodního práva.

Další vyhošťování ruských diplomatů ze zemí Evropské unie nebude na programu pondělního summitu. Praha v reakci na případ Vrbětice v polovině dubna vyhostila desítky ruských diplomatů, k akci se připojilo také například Slovensko nebo Lotyšsko. Další vyhošťování v zemích EU ale už zřejmě probíhat nebude. Podle německé kancléřky Angely Merkelové Česko svou akci dostatečně nekoordinovalo s unijními spojenci.