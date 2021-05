Irové zuří po běloruském „únosu“ letadla. Česko si předvolalo velvyslance

„Bylo to v podstatě letecké pirátství, státem podporované,“ řekl irský ministr zahraničí Simon Coveney stanici RTÉ. Stejná slova použil v rozhovoru s rozhlasovou stanicí Newstalk také šéf aerolinky Ryanair Michael O’Leary, přičemž hovořil také o „státem podporovaném únosu“.



Šéf britské diplomacie Dominic Raab v podnělí vyzval k propuštění Prataseviče, jakož i dalších „politických vězňů“ zadržovaných v Bělorusku.

„Spojené království odsuzuje nedělní kroky běloruských úřadů, které zatkly Ramana Prataseviče na základě léčky, když donutily jeho let přistát v Minsku. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko musí být hnán k odpovědnosti za své nevídané činy,“ uvedl Raab.



Bělorusko v neděli donutilo přistát na letišti v Minsku letadlo Ryanair směřující z Atén do Vilniusu, a to za pomoci vyslání stíhačky. Když po zastávce znovu vzlétlo, mezi cestujícími už nebyl Pratasevič a podle některých médií ani jeho partnerka a několik dalších lidí.

„Zdá se, že záměrem úřadů bylo odstranit novináře a jeho doprovod na cestě,“ řekl v pondělí výkonný ředitel Ryanair. „Máme za to, že na letišti bylo také vyloženo několik agentů KGB,“ dodal O’Leary. V nedělním prohlášení přitom aerolinka chybějící lidi vůbec nezmiňovala a uvedla, že běloruské úřady jejímu letadlu po kontrolách umožnily odletět „spolu s pasažéry a posádkou po přibližně sedmi hodinách na zemi v Minsku“.

Pondělní vyjádření O’Learyho o přítomnosti běloruských agentů podpořil i irský ministr Coveney. „Letadlo opustilo pět nebo šest lidí. Jenom jeden z nich byl zatčen, což naznačuje, že ti ostatní byli lidé z tajné služby,“ řekl.

Nemá vás co šokovat, vzkázalo Rusko

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovováv pondělí prohlásila, že Západ by neměl být případem tak ohromen.

„Šokuje to, že Západ označuje případ ve vzdušném prostoru Běloruska za ‚šokující‘,“ uvedla s tím, že šokovat by mělo být buď vše, včetně „vynuceného přistání letadla bolívijského prezidenta v Rakousku na žádost USA, anebo by nemělo šokovat analogické chování druhých“.



Vyčetla také „civilizovaným demokraciím“ a „západním demagogům“ chování podle antického přísloví „quod licet Iovi, non licet bovi“ (co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi), jakož i „krev a utrpení milionů lidí po celém světě“.

Zacharovová připomněla případ z července 2013, kdy bolivijský prezident Evo Morales strávil proti své vůli noc a dopoledne na letišti ve Vídni, kde muselo jeho letadlo při cestě z Moskvy neplánovaně přistát.



Několik evropských zemí mu totiž zakázalo přelet v obavě, že se na palubě skrývá Američan Edward Snowden, kterého USA obvinily ze špionáže, krádeže státních dokumentů a neoprávněné manipulace s nimi a vydaly na něj mezinárodní zatykač. V cestě do Bolívie Morales mohl tehdy pokračovat až, když se vyjasnily zmatky, které jeho odlet provázely. Incident pobouřil země Latinské Ameriky.

Jen jsme přistání doporučili, tvrdí Bělorusko

Bělorusko v pondělí oznámilo, že zde vzniká komise, která má okolnosti přistání letounu vyšetřit. Běloruská státní letecká společnost nicméně uvedla, že letoví dispečeři jen „doporučili“ posádce letadla Ryanair přistát, ale nenutili je k tomu výhrůžkami.

S ostrou kritikou postupu Minsku vystoupila Evropská unie, USA, NATO, Británie, Francie, Německo či Polsko. Krokem Běloruska se bude zabývat pondělní summit EU. Podle Evropské unie čin nezůstane bez následků.

Litva již oznámila, že bude usilovat o zákaz mezinárodních letů nad Běloruskem. Litevská letecká společnost Air Baltic podle webu Delfi už začala při svých letech míjet Bělorusko.

Pratasevič ještě před zadržením v Minsku přátelům napsal, že ruský hovořící muž, který stál za ním ve frontě na letišti v Aténách, se snažil s ním navázat rozhovor a také vyfotografovat jeho doklady, a pak odešel. Jeho přátelé to pokládají za důkaz, že Prataseviče sledovali už v Řecku.



„Pokud se informace potvrdí, bude to důkaz, že cizí tajní agenti operovali na řeckém letišti,“ napsal v pondělí řecký portál Ekathimerini.com.

Porušení mezinárodního práva, zní z Česka

Náměstek českého ministra zahraničí Jan Kohout v pondělí vyjádřil běloruskému velvyslanci důrazný protest v souvislosti s vážným podezřením z porušení mezinárodního práva.



Někteří opoziční politici hovoří o incidentu jako o aktu státního terorismu, vyjádřili se tak například zástupci ODS či TOP 09. Předseda Pirátů Ivan Bartoš mluví o narušení integrity Evropské unie, šéf lidovců Marian Jurečka chce v úterý navrhnout reakci Poslanecké sněmovny.

„Ze strany Běloruska došlo ke státnímu terorismu. Tohle si nesmí nikdo dovolit,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Proti prezidentovi Lukašenkovi podle ní musí být zavedeny tvrdé sankce, na místě je i uzavření běloruského vzdušného prostoru.

Za bezprecedentní akt státního terorismu postup Běloruska považuje i místopředseda ODS a někdejší ministr zahraničí či obrany Alexandr Vondra. „Není možné, aby stát donutil přistát soukromé letadlo, které veze cestující uvnitř schengenského prostoru, jen proto, aby se mohl pomstít novináři, který kritizuje poměry ve své zemi,“ poznamenal.



„Únos Prataseviče z letu mezi Aténami a Vilniusem, dvěma hlavními městy Evropské unie v schengenském prostoru, představuje skandální narušení integrity Evropské unie,“ sdělil Bartoš.

Předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (nezávislý) uvedl, že se Lukašenko dopustil teroristického činu a ohrožuje Evropu. Režim v Bělorusku se podle něj stal hrozbou pro tamní občany i mezinárodní bezpečnost.



Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) si na dnešek předvolal běloruského velvyslance, kterému sdělí ostrý protest. Za absolutně nepřijatelný akt záležitost označil premiér Andrej Babiš (ANO).

„Plně podporujeme pozici České republiky na summitu EU ve věci faktického únosu civilního letadla v Bělorusku,“ napsal na Twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.