Zdravotníci na dně. Až 7 procent z nich myslelo v pandemii na sebevraždu

„V první vlně jsem sloužila na lůžkovém oddělení a to jsem se bála covidu hodně. Ruce jsem měla rozežrané od dezinfekce, do supermarketu jsem nosila gumové rukavice. Hlavně jsem se nechtěla nakazit a přitáhnout to domů. Do toho všude negativní zprávy,“ vzpomíná zdravotní sestra Irena z Liberecka na počátky pandemie.

Staly se zárodkem jejích pozdějších psychických problémů. O několik měsíců později u ní propukly úzkostné stavy a panické ataky.