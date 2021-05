Zájem o registraci lidí od 35 do 39 let je o polovinu nižší než u 40+

Od půlnoci z neděle na pondělí se na očkování proti covidu zaregistrovalo 50 tisíc lidí ve věku od 35 do 39 let, kteří od tohoto týdne mají možnost. Oproti skupině ve věku od 40 do 44 let to je o polovinu méně. Vyplývá to z pondělních údajů aplikace Chytrá karanténa.