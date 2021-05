STALO SE DNES: Vojáci by mohli pomoci očkovat, soud zrušil omezení restaurací

Generální štáb Armády ČR zvažuje podle informací iDNES.cz povolat aktivní zálohy, aby vojáci pomohli při očkování. Nasazení vojáků se zvažuje ve prospěch Národního očkovacího centra O2 Universum a k posílení personálu Ústřední vojenské nemocnice Praha.

Na vysoké školy nastoupí generace studentů, která v poslední době strávila většinu času na distanční výuce. Ti můžou mít mezery ve vědomostech, jež by měli nabýt na středních školách. Negativa distanční výuky ale podle ředitelů vzdělávacích institucí nahrávají přípravě na další studium na vysokých školách, protože učí absolventy zodpovědnosti a samostatnosti.

Nejvyšší správní soud zrušil regulaci provozu restaurací, heren a kasin ve stávajícím nařízení ministerstva zdravotnictví. Zásah soudu bude platný po doručení rozsudku. Pro příští týden je už však připraveno nové opatření, i když je ale v základních bodech totožné. A to, že vnitřní prostory restaurací mají zůstat zavřené, stejně jako herny a kasina.



V noci z neděle na pondělí se otevře registrace k očkování pro lidi nad 35 let a o půlnoci z úterý na středu pro všechny třicátníky. Premiér Andrej Babiš to v pátek řekl v rozhovoru pro CNN Prima News, stále podle něj platí, že od června se budou moci registrovat všichni nad 16 let.



Ministr zdravotnictví Petr Arenberger předal v pátek premiérovi Andrejovi Babišovi 15 centimetrů tlustý šanon s dokumenty o svém majetku. Premiér přes víkend rozhodne, zda Arenberger vše doložil, jak měl, nebo zda bude hledat nového ministra. Arenberger čelí hned několika skandálům, nepřiznal ve svém majetkovém přiznání hned několik desítek nemovitostí a také milionové příjmy.