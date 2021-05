Arenberger dá Babišovi 15 centimetrů tlustý šanon o svém majetku

Ministr čelí hned několika skandálům naráz. Pronajímá například vlastní nemovitost Fakultní nemocnici Královské Vinohrady nemocnici, kterou vedl, než se stal ministrem. Ve své soukromé ordinaci v klinických studiích testuje nové léky a nevykázal z toho v majetkovém přiznání, které je povinné pro členy vlády, příjmy.



Arenberger podle Seznamu Zprávy přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně vyšší majetek a příjmy, než udával v předchozích letech. V přiznání uvedl více než 60 nemovitostí. Jednu z nich na Mělnicku pronajímá jako archiv pro vinohradskou nemocnici. Po nástupu do funkce ředitele v roce 2019 za symbolickou korunu měsíčně, od roku 2013 za 79,16 koruny za metr čtvereční.

S Arenbergerem o tom bude premiér mluvit po jednání vlády „Pravděpodobně dostanu nějakou horu papírů. Nastuduji si to přes víkend a nějak se k tomu postavím příští týden,“ řekl Babiš v ranním vysílání televizí Prima a CNN Prima News.

Nechtěl spekulovat o tom, zda by se do funkce mohl vrátit bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Byl dobrý ministr, ale není to na stole teďka,“ prohlásil premiér.