Mezi čtyřicátníky roste zájem o očkování, i kvůli blížící se letní sezoně

Štěpán Bouška z Písku chce letos vyrazit s rodinou na dovolenou k moři. Doufá, že v druhé polovině léta už bude stačit potvrzení, že jsou s manželkou naočkovaní proti covidu.

„A hlavně, že už budeme naočkovaní. Je mi čerstvých čtyřicet, zaregistroval jsem se hned v pondělí, ale čekám na PIN2. Manželka je o tři roky mladší. Když si vezmu, že druhé očkování je za víc než měsíc, budeme možná rádi, když vyrazíme na konci srpna,“ uvažuje Bouška.

Právě nadcházející letní sezona je jedním z důvodů, proč se teď hlásí do jihočeských očkovacích center víc lidí, než tomu bylo při otevření očkování pro šedesátníky.

„Ve věkové kategorii 40+ teď přicházejí lidé, kteří mají zájem o očkování jako takové, nebo se bojí, že by se nedostali na dovolenou do zahraničí,“ potvrzuje ředitel písecké nemocnice Jiří Holan. Čtyřicátníci se mohou registrovat teprve od nedělní půlnoci.

Holanova slova potvrzuje i krajský koordinátor očkování Petr Studenovský. „Věkové skupiny 40, 45 a 50 let jsou navíc populačně v celé republice nejsilnější, a je tomu tak i v našem kraji,“ podotýká s tím, že současně se ale stále hlásí i starší zájemci a ti mají přednost.

„Vzhledem k tomu, že riziko vážnějšího průběhu nemoci je u nich vyšší. Navíc jsme začali v tomto týdnu očkovat druhé dávky,“ upozorňuje Studenovský.

Už teď je jisté, že na čtyřicátníky nepřijde řada tak rychle jako na zájemce v uplynulých týdnech. „Tím, že poroste počet lidí přicházejících na druhou dávku, budou muset mladší čekat déle. Pokusíme se všude začít očkovat čtyřicátníky ještě tento týden, ale půjde jen o malý počet z těch zaregistrovaných. Ti se dostanou na řadu až od příštího úterý,“ odhaduje Studenovský.

Centra jedou naplno ve všech okresech. Kolik lidí zvládnou naočkovat, závisí hlavně na tom, kolik vakcín dostanou. „Máme zhruba tři tisíce dávek na týden a vyočkujeme je do tří čtyř dnů. Fungujeme na dvě směny od 7 do 20 hodin a zvládneme tisícovku lidí denně,“ říká ředitel písecké nemocnice Holan.

Podobně je na tom i strakonické Očko. Největší kapacitu má centrum v Českých Budějovicích, kudy projde zhruba 1 500 lidí každý den. Přibližně o 300 méně zvládnou v Táboře a Jindřichově Hradci. V Prachaticích a Krumlově jsou schopni denně naočkovat 800 lidí.

V táborském centru teď měli několik dní výpadek kvůli stěhování ze zimního stadionu, kde chtějí sportovci připravit led na novou sezonu, do haly Kvapilova. „Tam se musela překrýt nová palubovka zátěžovými deskami. Vzniklo tu pět vstupů, což je o jeden méně než na zimním stadionu,“ uvádí táborský starosta Štěpán Pavlík.

Jak se vakcíny ředí a skladují

Na zimním stadionu dostaly vakcínu zejména starší ročníky. Výhodou bylo, že senioři mohli přijet autem až před vchod a využili bezbariérového vstupu. Ten sice umožní i hala Kvapilova, ale přímo před ní je parkoviště jen pro necelou dvacítku aut. Město proto vyjednává spolupráci s fotbalovým klubem, který má poblíž odstavnou plochu.

V tomto týdnu mají očkovací centra 28 080 dávek od Pfizeru a 4 300 od Moderny. Vakcíny AstraZeneca tento týden do kraje vůbec nepřijdou.

„Máme naštěstí schovaných 2 532 vakcín z minulých dodávek. Budeme muset podat celkově 10 528 druhých dávek. Prvními dávkami zvládneme naočkovat 21 264 Jihočechů,“ informuje hejtman kraje Martin Kuba.

Do ordinací praktických lékařů putuje 3 500 dávek Moderny, jejíž uchování není tak náročné jako u Pfizeru. Skladuje se při teplotách -15 až - 25 stupňů Celsia. Po rozmrazení v lednici vydrží 30 dní.

Například ve strakonickém Očku se o celý proces zajištění vakcín stará nemocniční lékárna. Příprava dávek Pfizeru k očkování začíná několik hodin před jejich aplikací. Nejdříve se musí vyndat ze speciálního mrazicího boxu, kde je minus 70 stupňů.

Rozmrazit se nechají v chladničce při teplotě 2 až 8 stupňů. Pak se musí do pěti dnů použít. „Když je na očkování přihlášených tisíc lidí, jdeme ten den do centra třikrát, abychom vakcíny postupně naředili a připravili,“ vysvětluje vedoucí lékárny Ladislava Hoštičková.

V Očku zaměstnanci lékárny upravují vakcínu, kterou je potřeba naředit před aplikací pacientům na požadovaný objem. Do lahvičky s očkovací látkou se přidává 1,8 mililitru fyziologického roztoku.



Takto připravenou lahvičku s vakcínou si odnese sestřička do boxu, kde z ní do stříkaček natáhne dávky pro šest lidí. Naředěná vakcína se musí vyočkovat do šesti hodin.