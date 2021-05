Od pondělí se otevře očkování pro lidi nad 35, od středy nad 30, řekl Babiš

„Z neděle na pondělí otvíráme 35+,“ řekl Babiš. To znamená, že se budou moci zaregistrovat i lidé, kterým je 35 až 39 let. Už od středy dalších pět ročníků, lidé jimž je 30 až 34 let.



„Držíme to, co jsme řekli, a co jsem si já přál, abychom od června otevřeli všechno,“ uvedl předseda vlády.



Zmínil, že čtvrtek byl rekordní, co se týká počtu očkovaných. Vyočkováno bylo za jediný den téměř 96 tisíc vakcín.

Dříve přitom vláda plánovala a ohlašovala, že již v dubnu by mělo být očkováno 100 tisíc lidí denně.

Na podzim se podle premiéra Babiše zřejmě budeme muset přeočkovat.

Vzhledem k tomu, že u mladších lidí klesá ochota se nechat očkovat, připravuje se podle předsedy vlády kampaň zaměřená právě na ně.

