STALO SE DNES: Arenberger se chlubí očkováním, školky opět čelí hrozbě

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger se při jednání se svými protějšky z ostatních zemí Evropské unie pochlubil, „jak rychle se nám daří očkování“. Podle nedávného srovnání zemí EU v očkování proti covidu-19 přitom Česko vyšlo ze sedmadvacítky zemí jako sedmé nejhorší.

Chystaná změna pravidel testování na onemocnění covid-19 usnadní lidem cestování do zahraničí. Bude ale velkou komplikací pro ty, kteří jsou zvyklí každý den jít na zahrádku restaurace či do fitness, kde se vyžaduje negativní test jako ekvivalent dokončeného očkování či prodělané nemoci covid-19. V rozhovoru pro MF DNES to řekl premiér Andrej Babiš.



Praktici čelí v posledních týdnech kritice, že nedostatečně očkují seniory, kteří tak navzdory otevírání registrací pro čím dál mladší věkové skupiny zůstávají „za závorou“. Aby mohli lékaři začít očkovat, potřebují dodávky vakcíny od firmy Moderna. „Původně se říkalo, že praktici dostanou asi 50 tisíc dávek vakcíny Moderna. Nakonec se ukázalo, že k praktikům má jít napřímo 37 tisíc dávek,“ řekl šéf praktiků Petr Šonka.



Mateřské a základní školy jsou opět v ohrožení. Policie varovala zařízení před možností dalšího útoku v průběhu čtvrtka a pátku. Školy se zamkly a nepouští děti ani na zahradu. Speciální útvar proti organizovanému zločinu již přijal preventivní opatření, po autorovi výhrůžky pátrá.



Poláci si stěžují na nebývale vysoké ceny v restauracích na pobřeží Baltu. Ty směly konečně otevřít po delší přestávce zaviněné pandemií covidu-19. Podnikatelé se brání, že lidé nemají ponětí, jak restaurace fungují.