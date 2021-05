Arenberger se pochlubil ministrům z EU, jak rychle se daří očkovat v Česku

“Spolu s ostatními (ministry zdravotnictví států EU) teď řešíme, jak to bude s očkováním v letech 2022 a 2023,“ doplnil ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Proti covidu-19 se v Česku očkuje od konce loňského prosince. Celkově bylo podáno téměř 4,4 milionu dávek, většinu dodala firma Pfizer/BioNTech. Alespoň jednu dávku dostalo skoro 37 procent populace starší 16 let, dokončené očkování má zhruba 13 procent obyvatel.



Nyní se k očkování mohou registrovat lidé starší 40 let, o otevření registrace pro další věkové kategorie bude podle premiéra Andreje Babiše rozhodnuto v neděli, v plánu je kategorie lidí starších 35 let. Ještě v červnu by se měla otevřít registrace pro všechny věkové kategorie od 16 let.

Premiér v rozhovoru pro MF DNES řekl, že doufá, že do prázdnin se podaří proočkovat všechny zájemce v Česku.

Ministři zdravotnictví zemí Evropské unie jednali ve čtvrtek mimořádně na pozadí pokračujícího tlaku, aby bylo v očkování evropské populace co nejdříve dosaženo kýžených cílů k porážce koronavirové epidemie.

Petr Arenberger @PArenberger Právě jsem na mimořádné videokonferenci ministrů zdravotnictví Evropské unie. Pochlubil jsem se, jak rychle se nám daří očkovat. Spolu s ostatními teď řešíme, jak to bude s očkováním v letech 2022 a 2023. https://t.co/u1SiA129zC oblíbit odpovědět

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek prohlásila, že na počátku očkovací kampaně proti nemoci covid-19 čelila Evropská unie značné kritice. Nyní je však podle ní nepochybné, že imunizace je velkým úspěchem.

Do konce tohoto týdne dostane EU od počátku vakcinace 260 milionů dávek očkovacích preparátů a počítá se také s tím, že do července bude mít možnost očkovat se 70 procent dospělých Evropanů.