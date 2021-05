Babiš: Roušky uvnitř snad v létě odložíme. Zdarma budou dva PCR testy měsíčně

V současné době nemusí nosit ochranu dýchacích cest sportující lidé. Respirátory a roušky mohou sundat také zákazníci kadeřnictví, holičství, kosmetických a masérských služeb či tatérů. Odložíme v létě roušky a respirátory všichni?

O tom, jak to bude, rozhoduje paní Svrčinová, hlavní hygienička a náměstkyně ministra zdravotnictví. Podle jejího vyjádření se někde ještě nosit budou, zejména ve vnitřních prostorech. Počítá se, že je budou nosit návštěvníci zdravotnických zařízení a sociálních služeb.

V obchodech nebo na venkovní akce už nutné nebudou?

Na venkovní akce určitě ne. V obchodech se zvažuje, že by se nosily už jen ve společných prostorách obchodních center (mimo samotné obchody, na chodbách či eskalátorech, pozn. red.). Ale samozřejmě bude záležet na vývoji situace. Pokud se bude vyvíjet dobře, budeme se moci zbavit roušek i uvnitř obchodních center.

Povede se do prázdnin proočkovat všechny zájemce o očkování?

Doufám, že ano. Děláme pro to maximum, výsledný počet naočkovaných však ovlivňuje řada faktorů, mimo jiné i to, že musíme paralelně očkovat první i druhé dávky vakcín.

Preferujete očkování ve velkých očkovacích centrech, jako je v Praze třeba O2 Universum? Přesune se teď tedy očkování jen do nich, aby se ještě urychlilo?

Minulý týden jsme snad vyřešili lepší spolupráci s praktiky. Protože neměli dost vakcín, domluvili jsme se, že budou od čtvrtka 20. května dostávat Modernu. Dostanou tento týden napřímo 38 400 vakcín a 10 000 vakcín z očkovacích míst. Celkově by praktici měli dostat v květnu a červnu 450 tisíc vakcín.

Chci je poprosit, aby očkovali hlavně starší lidi, kteří jsou u nich registrování a jsou jejich dlouholetí pacienti. Chceme, aby praktici dál pro občany fungovali, zejména v místech, která jsou vzdálena od velkých očkovacích center. Jinak samozřejmě v očkovacích centrech jste naočkovaný za deset až dvacet minut, takže to jde mnohem rychleji.

V červnu by se mohli očkovat všichni

Už dříve jste avizoval, že možnost pro všechny zájemce o očkování by měla být od 1. června. Platí to, nebo to bude dřív?

V kategorii 16 až 39 let jsou až tři miliony lidí. Teď v neděli se uvidí, jak si stojíme, ale podle kolegů, kteří jsou za očkování odpovědní, budeme otvírat další kategorie po pěti letech. Byl bych rád, aby se v průběhu června mohli očkovat všichni, kteří mohou být očkovaní, tedy všichni starší 16 let.

Ve světě se počítá i s očkováním dětí mladších šestnácti let. Počítáte už také s touto variantou?

Čekáme, až vakcína od firmy Pfizer určená pro děti dostane povolení od Evropské lékové agentury EMA. Řádově jde v této skupině 12–16 let asi o čtyři sta tisíc dětí.

Takže s očkováním dětí by se mohlo začít už v červenci, pokud to povolí EMA?

Principiálně asi ano. Sám bych to ale spíš viděl až na srpen. Podle toho, jak budou vakcíny. Samozřejmě, že i u dětí bude očkování dobrovolné a bude záležet na rodičích a dětech, jestli s tím budou souhlasit.

Jak vůbec bude vypadat očkovací strategie do konce roku?

Tak, že chceme samozřejmě naočkovat co nejvíce lidí. Teď se také připravujeme na přeočkovávání, protože zatím nikdo jasně neřekl, jestli vytvořená imunita očkováním bude chránit půl, tři čtvrtě roku nebo rok.

Tudíž se připravuje strategie, jestli bude stačit na přeočkování jedna dávka, nebo zase dvě. V pátek má vláda schválit prodloužení doby, která chrání po prodělání covidu, na 180 dní. Navíc ti, kteří nemoc překonali a zaregistrovali se v systému na očkování, by automaticky po 90 dnech měli být přesunuti do rezervačního systému, kde dostanou termín.

Měly by s očkováním státu pomoci i firmy?

Pokud bude dostatek vakcín, tak ano. Několik velkých firem plus hospodářská komora se svazem průmyslu zájem nechat očkovat své zaměstnance již projevily.

Zejména po otevření kategorie 40+ se čím dál více hovoří o tom, že mladší lidé se nebudou chtít nechat naočkovat. Jak a čím budete chtít tyto lidi motivovat?

Budeme jim i nadále vysvětlovat, že je to důležité a že ten vir tady s námi pravděpodobně i nadále bude. Výhodou pro ně může být, že se nebudou muset stále testovat – a už za tu svobodu se to vyplatí. Navíc tím budou chránit sebe i své blízké a celou společnost.

Dá se očekávat, že by si lidé mohli vybrat vakcínu?

Vakcín zatím není dostatek, takže to není na stole.

Jaký režim bude platit pro ty, kdo se nenaočkují? Budou se muset stále testovat, jak jste zmínil?

Nejspíš ano.

A budou si třeba lidé, kteří se nebudou chtít nechat naočkovat, v budoucnu platit testy sami?

To je předčasná debata. Věřím, že přesvědčíme co nejvíc lidí, aby se nechali naočkovat.

Plošné testování ve firmách by mělo skončit na konci června. To platí?

Počítá se s tím, že autotestování ve firmách, školách a ve státní správě skončí koncem června.

Jak to bude s testy v restauracích a dalších službách?

V restauracích se netestuje. Lidé by aktuálně předzahrádky měli navštěvovat pouze v případě, že mají negativní test, jsou naočkovaní nebo prodělali nemoc. S tímto systémem počítáme minimálně do konce září. Poté situaci opětovně vyhodnotíme.

Dva PCR testy měsíčně zdarma

Co ale s testy, které budou lidé potřebovat pro cestování nebo na různé akce?

Připravujeme, a já to prosazuji, aby lidé měli nárok na určitý počet PCR testů nebo antigenních testů měsíčně zdarma. A to právě proto, aby když bude chtít jet rodina na dovolenou a rodiče budou očkovaní, nemuseli by platit nic navíc za testy pro děti. Využít toho však lidé budou moci i na akce v České republice, kde budou testy vyžadovány.

O kolik testů zdarma půjde?

Mělo by jít o dva PCR testy nebo čtyři antigenní zdarma na měsíc tak, aby to prostě neočkovaným vyšlo s PCR testy na cestu třeba do Chorvatska a zpět.

Dneska ale mají lidé nárok na antigenní test zdarma jednou za tři dny. To se tedy změní?

Ano, nárok bude jen čtyřikrát měsíčně nebo místo antigenních testů můžou využít dva PCR testy zdarma měsíčně, dá se to i kombinovat.

Odkdy to bude platit?

Od 1. června. Platit to má pro červen, červenec, srpen a září.

Epidemiologové a také ministerstvo školství už řekli, že od září by se mělo opět plošně testovat ve školách...

Strategie je taková, že by se mělo přejít na PCR testy, které jsou přesnější. Testovat by se mělo jedenkrát týdně.

Problémy Arenbergera mě překvapily

Aktuálně se téměř denně řeší problémy ministra zdravotnictví Petra Arenbergera s majetkem. Překvapilo vás to?

Samozřejmě. Je to nepříjemná záležitost, hrubě se mi to nelíbí a jsem kvůli tomu naštvaný. Ministrovi jsem proto napsal dopis, ve kterém jsem mu dal termín, aby mi vše vysvětlil.

Co všechno chcete vidět, abyste neměl žádné pochybnosti? Platí, že tak má učinit do pátku?

Zejména veškerá daňová a majetková přiznání, a to i za dobu, kdy byl ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Chci také vidět smlouvy, s nimiž je on i nemocnice spojován. Chci také vysvětlit, za jakých okolností byly mezi ním a nemocnicí nebo podřízenými organizacemi smluvní vztahy uzavírány. A ano, pan ministr by tak měl učinit do pátku.

Co když tak neučiní nebo vám nebude jeho vysvětlení stačit? Hrozí, že by ministr Arenberger mohl skončit?

V této chvíli to nechám bez komentáře. Pan ministr mi má do pátku předložit všechny věci. Přes víkend si to nastuduji a víc k tomu řeknu příští týden.

Nedopadne to ale nakonec tak, že budete ministerstvo zdravotnictví řídit sám?

Tak to určitě ne.

Resort vedený Petrem Arenbergerem ukončil spolupráci s Mezioborovou skupinou pro epidemické situace (MeSES) v čele s Petrem Smejkalem. Věděl jste dopředu, že to udělá? Vy jste přece byl ten, který s těmito odborníky začal spolupracovat.

Ano, já jsem prosazoval spolupráci se skupinou MeSES. Ukončení spolupráce bylo ze strany ministerstva komunikováno velmi nešťastně a nevhodně. Zároveň je ale dobře, že na ministerstvu konečně vybudovali odborné personální zázemí. Jsou tam noví náměstci. Vznikla také skupina propojující experty z předchozích skupin klinické, laboratorní a epidemiologické, která produkuje doporučení pro rozhodnutí ministerstva. Je jasné, že současné vedení ministerstva chce mít svoje odborníky.

Ministerstvo ukončení spolupráce s MeSES zdůvodnilo tím, že dochází k zásadní změně epidemické situace v České republice. Zrychluje očkování. Je opravdu už teď čas na ukončování spolupráce s odborníky?

Ale já jsem nabídl panu Smejkalovi a Helovi, aby jejich skupina spolupracovala s Radou vlády pro zdravotní rizika, které předsedám.

Andrej Babiš @AndrejBabis Chci říct, že si velice vážím odbornosti a nasazení členů MeSESu. Pomohli naší zemi. A i když je teď situace výrazně lepší, nesmíme ani následující týdny a měsíce nic podcenit. oblíbit odpovědět

Hovoří se o tom, že za konec skupiny při ministerstvu může poslední rozhovor Pera Smejkala pro Novinky.cz, v němž prohlásil, že epidemii jsme „fakt nezvládli“. Není to ten pravý důvod, proč MeSES při ministerstvu končí?

Ne, to rozhodně ne. Podívejte se na všechny epidemiology, co kdy kdo z nich řekl o pandemii od ledna 2020. Každý měl nějaký názor, nějak se v daný čas vyjadřoval a taky svoje názory měnil. Myslím, že urážet se teď kvůli kritice by bylo zbytečné. Kdo dneska skutečně může posoudit, co kdo jak zvládl? I statistiky bývají interpretovány různě. A boj s koronavirem jsme pořád ještě nevyřešili.

Skupina MeSES, respektive Petr Smejkal byl prezentován jako tvář pandemie. Kdo teď tedy místo něj bude její tváří a ponese odpovědnost?

Ano, já jsem pana Smejkala prezentoval jako tvář, ale jemu se to nelíbilo. Dnes je rozhodující osobou pro boj s pandemií hlavní hygienička Svrčinová. Je to bezesporu odbornice a je přirozenou, nikoli mediální tváří boje proti pandemii. Je přímo odpovědná za rozhodování o protiepidemických opatřeních. Má na to adekvátní vzdělání i hluboké profesní zkušenosti.

Mezi další v současnosti diskutovaná témata patří také navyšování důchodů v příštím roce. Ministryně práce Jana Maláčová chce k povinnému zvýšení o 450 korun měsíčně, které už teď pro příští rok nařizuje zákon, přidat další tři stovky. S tím souhlasíte, nebo by to mělo být víc?

Já určitě chci maximum pro naše seniory, ale musíme na to najít peníze a přitom udržet zadlužení státu na uzdě. Platí, že zaměstnanci mají díky hnutí ANO od ledna o sedm procent vyšší příjmy, a to tím, že jsme jim snížili daně zrušením superhrubé mzdy. Tudíž by měli určitě víc dostat i důchodci.

Uvažuje se, že senioři dostanou letos obdobně jako v loňském roce jednorázový příspěvek, který činil pět tisíc?

To si nemyslím. Důchody byly za naší vlády navýšeny historicky nejvíc. Splnili jsme slib, že průměrný měsíční důchod letos dosáhl za první čtvrtletí přes 15 351 korun.

Na začátku června se opozice pokusí vyslovit nedůvěru vaší vládě. Budete chtít dovládnout v demisi? Nebo, pokud se tak stane, se dočkáme toho, že opozici řeknete: Dobře, je to vaše, ukažte, co umíte?

Řeknu to takto: Pro mě nejlepší období premiérování bylo od 13. prosince 2017 do června 2018. Zažili jsme 208 dní jednobarevné vlády ANO. Rozhodovali jsme rychle, měli jsme tah na branku a byli jsme sedm dní v týdnu online.

Lidé nám vyčítají pandemii

Průzkumy veřejného mínění momentálně ANO řadí až za koalice Pirátů a STAN a SPOLU, tedy ODS, lidovců a TOP 09. Jak výsledek odhadujete vy?

V tomhle ohledu máme smůlu, protože kvůli covidu teď máme nejtěžší období vládnutí v historii naší země. Všichni nám vyčítají, že jsme situaci nezvládli, lidé jsou naštvaní, že jsme je omezovali. Ale to já teď nechci hodnotit, protože my jsme dělali maximum, abychom ochránili životy našich občanů. Byl bych ale rád, aby si lidé vzpomněli, co jsme pro ně dělali také před covidem – snižovali jsme daně, zvyšovali platy a důchody, masivně stavěli dálnice a obchvaty měst, investovali do nemocnic, škol, vědy a výzkumu.

Favority voleb jsou v tuto chvíli Piráti v koalici se STAN. Dokážete si představit, že by s nimi vaše hnutí ANO nějak spolupracovalo nebo dokonce i vládlo?

Piráti jsou novou českou Stranou zelených. V Evropském parlamentu jsou v jejich frakci a podporují jejich nápady – buď bezmyšlenkovitě a s otevřenou náručí přijímají migranty, nebo navrhují taková zelená opatření, která zlikvidují náš průmysl. Jediný důvod, proč má tato partaj momentálně takovou podporu, je, že se jmenují Piráti.

Fakt tady ale lidé chtějí další tunel se solárními barony nebo ochromení naší energetiky zeleným fanatismem? My tady teď budeme spíš potřebovat vládu, která nás vyvede z ekonomických problémů a zabrání ilegální migraci. Ta teď opět začíná být velkým problémem na jižních hranicích EU. Do Španělska přišlo minimálně osm tisíc migrantů.

Takže spolupráci s Piráty byste si představit nedokázal?

Ne. Piráti podporují věci, které rozvrátí naši společnost a naši kulturu. Jsem rád, že momentálně řídí Prahu, protože lidé alespoň vidí, že za tři roky nepostavili jedinou silnici, nejsou schopni investovat, přitom jim na účtě leží desítky miliard. Chtějí také navyšovat poplatky za parkování a to nemluvím o tom, že chtějí zavést mýto za vjezd do centra.

Piráti prostě dělají z Pražanů pokusné králíky. Přesně takhle se ale budou chovat, když se dostanou do vlády. A STAN? Těm jde jen o funkce pro své politiky a o peníze pro pár starostů. Já ale chci, aby Česká republika zůstala Českou republikou. Nechci tady nějaký fanatický a multikulturní Pirátostán.

Ovlivní volby kauza Vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů?

To si nemyslím, to už bude dávno po této kauze.

Byla cesta Jana Hamáčka do Moskvy kamufláží, jak tvrdí?

O žádné kamufláži nevím. Ta cesta mi byla prezentovaná jako cesta, která nám má přinést vakcínu Sputnik V, na což jsem argumentoval, že takovou nabídku máme, že ta cesta je zbytečná.