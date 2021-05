Končí platnost testů z práce. Na nové chodí lidé kvůli pivu i stříhání

„Přesně tak, kvůli zahrádkám. Po práci si už člověk prostě potřebuje jít někam sednout, nějak se socializovat, protože to už je moc dlouho,“ odpovídá Zuzana, jedna z žen čekajících na odběr vzorku na antigenní test před odběrovým stanem na pražském Andělu, na dotaz, proč se šla nechat otestovat. „Z práce nedostáváme potvrzení. Test si uděláme, oni to zanesou do systému, ale potvrzení nemáme,“ vysvětluje.

Jen o pár metrů dále stojí další žena, Renata Marečková. Ta již čeká na výsledek testu. „Jdu zítra ke kadeřnici. A pak toho rovnou s přítelem využijeme, chceme jít do restaurace,“ říká.

Zatímco před rozvolněním se lidé chodili nechávat testovat preventivně nebo třeba kvůli zaměstnání, rozvolnění služeb změnilo důvody lidí čekajících ve frontách u odběrových míst. Že by se šli nechat testovat výhradně kvůli restauračním zahrádkám, říká jen málo lidí. Řada z nich má ale důvodů více a se zahrádkou to rovnou spojí.

„Na testu jsem byla naposledy asi před měsícem. Teď jsem tady kvůli masáži, jdu na ni zítra,“ říká seniorka Věra. Na dotaz, jestli rovnou zajde do restaurace, se jen směje. „Uvidíme,“ odpovídá.



Test z práce? Jen do středy

Ne každý má potvrzení o negativním testu z práce. Ale i těm, kteří jej dostávají, už v polovině týdne nestačí. Ten, kdo se nechá otestovat na začátku pracovního týdne, aby mohl až do pátku chodit do práce, může s potvrzením na zahrádku v pondělí, úterý a ve středu. V zaměstnání totiž stačí jeden test na sedm dní, služby jsou ale podmíněné antigenním testem starým maximálně dvaasedmdesát hodin, případně nejvýše týden starým PCR testem.

Mezitýdenní změny podle fáze rozvolnění jsou minimální. Už od začátku rozvolňování ale hlásí některá odběrové místa vyšší vytíženost.

„Zájem o antigenní testování se zvyšuje. Před uvolňováním opatření a možností využívat různé služby jsme prováděli asi 300 antigenních a asi 80 PCR testů denně. Nyní počet provedených antigenních testů stoupá k cca 500,“ popisuje třeba Marie Heřmánková, mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Mění se přitom jen počet antigenních testů, o PCR testování je stále stejný zájem.

„Od začátku května testujeme antigenními testy v průměru 600 až 800 zájemců denně. V pondělky bývají počty vyšší, přes tisícovku, což ale standardně souvisí s povinností mít test kvůli zaměstnání,“ říká zase mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Řada lidí ale volí i jiný způsob: samotesty. Ty sice nejsou zadarmo, zato se nabízejí třeba ze slin, odběr je tak příjemnější. „Ano, v tomto týdnu pozorujeme zvýšený zájem o testy na covid-19,“ potvrdila mluvčí lékáren Benu Alžběta Poršová.

Termíny na odběr volné jen přes den

Nemocniční i soukromá odběrová místa se většinou shodují, že nějaká volná kapacita ještě zbývá. Třeba ve Fakultní nemocnici Brno ji ale mají dlouhodobě poměrně naplněnou. „Tu nyní neplánujeme navyšovat,“ uvedla mluvčí Veronika Plachá.

A třeba v hlavním městě mluví rezervační systémy jasně: nějaké termíny volné jsou. Téměř výhradně ale v průběhu dne, kdy je většina lidí v práci či ve škole. Po čtvrté hodině odpolední nebo naopak před devátou ráno ale hlásí většina testovacích míst na další dva dny plno.

Rozšiřovat kapacity ale nyní nemá smysl. Stát totiž plánuje, že testy zdarma omezí. „Budeme snižovat frekvenci toho, co bude hrazeno pojišťovnami. Jednalo by se dvakrát měsíčně o antigenní nebo PCR test,“ řekla ve středu České televizi hlavní hygienička České republiky Pavla Svrčinová.