Podepsáno. Pfizer/BioNTech dodá EU až 1,8 miliardy dávek vakcíny

Už třetí kontrakt na dodávku vakcíny proti koronaviru uzavřela Evropská komise s firmami Pfizer/BioNTech. Smlouva má zemím Evropské unie do roku 2023 zajistit až 1,8 miliardy dávek. „Je to největší kontrakt na vakcíny na světě,“ řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Počítá se také s tím, že do července bude mít možnost nechat se očkovat 70 procent dospělých Evropanů.