Kdy už očkování u praktiků poběží jako po másle? Lékaři zkusí odpovědět

Praktici čelí kritice, že stále mají nenaočkované, registrované pacienty ve věkové kohortě osmdesát a více let. Ti se však brání, že problém je v nedostatku vakcín. Některé ordinace totiž podle šéfa praktiků Petra Šonky ještě žádné nedostaly, další dostaly jen desítky dávek.

„V průměru dostala ordinace asi 100 dávek vakcín za těch 10 týdnů, co se lékaři zapojili do očkování. To je práce zhruba na týden. Většinu času tedy nebylo čím očkovat. A stále tady máme ordinace, které doteď nedostaly nic,“ popsal Šonka.

Praktici proto dostanou vakcíny od firmy Moderna. AstraZeneca a Johnson&Johnson, které nyní jdou primárně do jejich ordinací, mají totiž nespolehlivé dodávky. Moderna by měla k praktikům putovat právě v těchto dnech.

O tom, jak nyní očkování probíhá a jakou roli praktici ve zvládání epidemie hrají, promluví jejich zástupci na tiskové konferenci.