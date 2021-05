Slíbené vakcíny mnohde nedostali. První praktici proto končí s očkováním

„Očkování jsme vzdali a nebudeme očkovat! Po opakovaných požadavcích na dodání vakcín (naposledy Johnson&Johnson), jsme nuceni vzdát se možnosti očkovat naše pacienty proti covidu-19. Prostě už na tu šaškárnu nemáme nervy (toho promarněného času a energie)! Obraťte se proto, prosím, na nejbližší očkovací centrum.“

Takový vzkaz zveřejnil na svých webových stránkách praktický lékař Tomáš Garnol. Není přitom jediný. Očkování svých pacientů vzdalo postupně v uplynulých týdnech praktiků více.

„Situace je taková, že některým kolegům skutečně došla trpělivost a pacientům oznámili, že vzhledem k tomu, jaké obtíže provází očkování, tak už dál neusilují o to, aby dostali vakcíny. Pacientům doporučili, aby se obrátili na očkovací centra,“ potvrdil předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Dodal ale, že zatím to jsou naštěstí jen jednotlivci. „Ale celkem to odpovídá tomu nedůstojnému procesu získávání vakcín,“ dodal.

Praktici se totiž potýkají s komplikovaným systémem získávání vakcín. Vše zhoršuje fakt, že realita mnohdy neodpovídá slibům. Třeba tento týden: praktici v Moravskoslezském kraji měli slíbené dodávky vakcín, ty ale nepřišly. „Je to dané tím, že praktičtí lékaři očkují látkami od firmy AstraZeneca a od firmy Moderna, které snižovaly své dávky dodané do České republiky,“ uvedl Šonka. Do ordinací tak ani doputovat nemohly.

„Jsme taková mrtvá armáda“

Praktiky to ale staví do nepříjemné situace. „Situace je už od začátku března taková, že vlastně nevíme, co nám kdy přijde. Pacienti se u nás registrují do systému. Když ale vakcíny dorazí, zjistíme, že řada z nich se už stihla nechat naočkovat jinde,“ popsal šéf praktiků.

To potvrzují i další. Třeba praktický lékař David Halata ze Vsetínska. „Jsme taková mrtvá armáda. O očkování u nás se ani moc nedá říct, že by někdy začalo. Spíš jsme si to nacvičili,“ míní.

Sám to s očkováním zatím nevzdává. „Vím ale asi o dvou kolegyních, které ano. Je těžké konkurovat očkovacím centrům, když v těch dostanou termín za dva až za tři dny,“ říká.

„Od prosince jsme pacienty už obvolali s nabídkou očkování pětkrát. Z těch, co nám na začátku řekli ano, mezitím polovina zmizela do očkovacích center. Pacienti už jsou z toho sami otrávení, když jim voláme. Je to oboustranné znechucení,“ dodává.

Někteří praktici přitom podle Šonky nedostali dokonce zatím žádné vakcíny. „To se týká více než 500 praktiků. Dalších 900 dostalo jen několik desítek. Podle našich výpočtů jim tam visí asi 11 tisíc osmdesátníků, kteří čekají na očkování,“ řekl. Pomoci by podle něj mohlo, kdyby začal stát prioritně dodávat praktikům vakcíny od firmy Moderna. Ta zatím ve větší části putuje právě do očkovacích center.

V současné době tak zájemcům mnohde nezbude, než se registrovat na vakcinaci právě do větších zařízení. To však může být problém pro nemobilní pacienty. „To by Moderna nevyřešila, protože se nemůže převážet. Když máme za někým jet, musíme čekat na AstraZenecu nebo vakcínu od Johnson&Johnson,“ uvedl lékař Halata.

Výtky ze strany politiků

Do praktiků se přitom v uplynulých dnech strefil jak ministr vnitra Jan Hamáček, tak ministr zdravotnictví Petr Arenberger. „Praktici očkují tak, jak jim tam ti lidi přijdou. Bylo by potřeba a snažíme se na ně apelovat, aby prioritizovali ty nejstarší klienty,“ řekl Hamáček v neděli v Otázkách Václava Moravce. Za výrok se ale ještě tentýž den omluvil.

„Není nám jasné, proč se někde fronta starších osmdesáti let nehýbá, přestože se vesele očkuje třeba skupina sedmdesátníků. Nevíme, proč dávají přednost mladším skupinám, když jim přijde vakcína, a nedoočkují ty starší. Může to být administrativní chybou. Je potřeba toto objasnit a jednotlivé objednávky validovat,“ řekl zase Arenberger.

To ale praktici odmítají. „Není to tak, že by praktici očkovali v jiných kategoriích, než mají. Když mám sto vakcín a čtyřicet zájemců ze strany osmdesátníků, je jasné, že naočkuji čtyřicet osmdesátníků a šedesát sedmdesátníků,“ reagoval Šonka.

Právě tyto výroky ale na morálce praktikům nepřidaly. „Je to škoda. Zdravotní systém nevyužil dva měsíce trvající ochotu očkovat. Věřím ale, že pokud budou vakcíny běžně dostupné, tito praktici se k očkování zase vrátí,“ uzavřel.