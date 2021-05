K praktikům míří Moderna. Některé ordinace jsou stále bez vakcín, říká Šonka

Praktičtí lékaři ve čtvrtek mají do svých ordinací na očkování pacientů dostávat vakcínu Moderna. Doposud se v ordinacích očkovalo vakcínami společností AstraZeneca a Johnson&Johnson. Jak velkým přínosem bude nová vakcína?

Vakcína už praktickým lékařům v některých krajích chodí prostřednictvím krajů. Zhruba v polovině krajů už ní i očkují. Domluvilo se, že vakcíny, které přijdou nyní, tak už budou chodit k praktikům napřímo prostřednictvím distributora. Změna je v tom, že nebudeme odkázání na to, co nám v kterém kraji dají, nebo nedají. Stále tu totiž máme regiony, kde Modernu k praktikům dávat nechtějí.

Přínos spočívá v tom, že vakcína bude přicházet v množství, které umožní, aby se očkování v ordinacích praktiků rozhýbalo trochu více. Doteď jsme totiž trpěli jejich nedostatkem. Zásoby jsme dostávali v malém množství a nepravidelně. Není to tak, že by praktičtí lékaři pořád u sebe měli nějaké vakcíny a mohli očkovat.

V průměru dostala ordinace asi 100 dávek vakcín za těch 10 týdnů, co se lékaři zapojili do očkování. To je práce zhruba na týden. Většinu času tedy nebylo čím očkovat. A stále tady máme ordinace, které doteď nedostaly nic. To, že jde Moderna nyní k nám, a to že jí bude přicházet relativně větší množství, nám velmi pomůže.

O jakém množství se tady bavíme?

Tento týden by k praktickým lékařům mělo dojít necelých 40 tisíc dávek.

Pravidelně byste pak měli dostávat až 50 tisíc vakcín?

Ano, tak nám to bylo prezentováno. Mělo to tak být již tento týden, ale nakonec je to méně. V dalších týdnech očekávám, že se toto číslo bude navyšovat.

Mluvil jste o tom že někteří praktičtí lékaři nedostali žádnou vakcínu. Neobdrželi tedy ani AstraZenecu ani Johnson&Johnson, kterým se u nich už mělo očkovat?

Je to tak. Není to nějaké velké množství praktiků, ale stále se tady bavíme o stovkách ordinacích.

Čím to je? Je na vině nedostatek vakcín, nebo špatně přerozdělování v rámci krajů?

Je to dáno nedostatkem vakcín, které jdou k praktickým lékařům. Těch chodí opravdu málo. Vliv na to má také to, že například vakcínu AstraZeneca nedostali praktici na začátku všechnu a více jak 80 tisíc dávek šlo na očkování do očkovacích centrech, což si zpětně myslím, že byla chyba.

Mohli jsme být se seniory v očkování mnohem dále. Dílem je to i tím, že u Moderny se dlouho tradovalo, že ji praktici nebudou mít, že je to „příliš složité“. To už dnes nikdo neříká. Kdybychom tuhle vakcínu dostali dříve, mohli jsme dokázat taky víc. Ale tak se to bohužel stalo a s tím už nic neuděláme.

Setkáváte se v ordinacích s tím, že přichází lidé, kteří říkají, že po očkování trpí nějakými problémy, přitom jde nicméně spíše o věci, které s očkováním nesouvisí?

Nezaznamenáváme nějaké enormní množství pacientů, kteří by chodili a stěžovali si na nějaké zdravotní problémy v souvislosti s vakcinací, ať už odůvodněně, nebo neodůvodněně.

Jaké vedlejší účinky nejčastěji řešíte?

Zaznamenáváme většinou jen ty nejběžnější, například nějaké lokální zarudnutí v místě vpichu, eventuálně lokální zduření lymfatických uzlin či zvýšené teploty. To všechno jsou ovšem očekávatelné reakce u jakékoliv vakcíny. Na to pacienty předem upozorňujeme, že se to může stát a nemusí se toho obávat.