Volební debakl a Hamáčkovu rezignaci bude vedení ČSSD projednávat online

V sociální demokracii plánuje pokračovat jako řadový člen. Funkci předsedy sociálních demokratů zastával od února 2018.



Vsadil na účast ve vládě s hnutím ANO Andreje Babiše, kterou tolerovali komunisté. A jak ČSSD, tak KSČM na to nakonec doplatily debaklem ve volbách. Komunisté si již v sobotu na mimořádném sjezdu zvolili do čela strany europoslankyni Kateřinu Konečnou, vedení ČSSD teprve nyní bude rozhodovat o mimořádném volebním sjezdu.

„Za největší průšvih považuji to, že se to předsednictvo schází teprve čtrnáct dnů po volbách. Přijde mi úplně strašné, že jsme si o tom s vedením strany dosud ani nezačali povídat,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý místopředseda strany Michal Šmarda. „Pokud ten sjezd nebude velmi rychle, tak je to faktická smrt sociální demokracie,“ varoval.



Netolický: Neuvažuji o tom, jsem politik regionální

V čele ČSSD podle něj musí být člově, který dokáže získat mandát od voličů, který má zkušenosti ze všech pater politiky a který má jasnou vizi, co se sociální demokracií udělá. Takovým člověkem je podle něj pardubický hejtman Martin Netolický. Ten ale iDNES.cz řekl, že kandidovat na předsedu strany nebude.

„Ne, neuvažuji o tom, jsem politik regionální. Nedovedu si představit skloubit práci hejtmana a řízení strany. Už jsem to i řekl a nejsem Andrej Babiš, abych měnil často názory,“ uvedl hejtman.