Roušky zaslala ministerstva seniorům protiprávně, řekl úřad. Postih ale nehrozí

Ministerstva pod vedením Jana Hamáčka a Jany Maláčové loni v září, krátce před říjnovými krajskými volbami, nechala Českou poštou rozeslat balíčky s pěti rouškami a respirátorem do milionů domácností.



Maláčová řekla serveru, že rozesílání mělo na starosti vnitro. Hamáček podle iROZHLAS.cz na dotazy nereagoval. Kvůli manipulaci se zdravotnickými prostředky se k situaci vyjadřoval i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Jeho mluvčí Klára Brunclíkova sdělila, že žádnou sankci neudělí.



Zákon porušila podle ÚOOÚ obě ministerstva a také Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), když k získání adres pro zaslání roušek použily údaje z evidence obyvatel.

„U všech případů úřad dospěl k závěru, že byly porušeny povinnosti při zpracování osobních údajů, kdy zejména nebyl prokázán relevantní právní základ pro toto zpracování,“ sdělil serveru mluvčí ÚOOÚ Tomáš Paták. Vnitro a ČSSZ se podle něj dopustily i dalších dílčích pochybení.

Podle ÚOOÚ také Česká pošta smazala svěřené osobní údaje, takže už se dále nezpracovávají. Pokuta však úřadům nehrozí, protože zákonodárci v minulosti pokutování orgánů veřejné správy zakázali zákonem.



Odpovědnost měl Hamáčkův úřad

Ministryně práce a sociálních věcí Maláčová tvrdí, že odpovědnost za rozesílání roušek měl výhradně Hamáčkův úřad. „Problematika distribuce roušek byla a je v gesci ministerstva vnitra,“ řekla serveru. Hamáček serveru na dotazy neodpověděl.

Už loni v září čelila Česká pošta, spadající pod vnitro, kvůli posílání roušek kritice ze strany SÚKL. Podle ústavu pošta porušila zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků.

Hamáček následně hrozil SÚKL trestním oznámením pro obecné ohrožení, pokud by ústav bránil distribuci roušek. Oznámení ale nakonec ministr nepodal a prohlásil, že spor byl vyřešen. „Platí, že jsme lidem neposílali nic jedovatého. Pokud to nebylo znehodnoceno transportem, dá se to normálně používat,“ řekl loni Hamáček České televizi.

SÚKL podle Brunclíkové vydal České poště výzvu k přijetí nápravných opatření. „V této věci proběhla řádná kontrola, byl odeslán protokol obsahující jak kontrolní zjištění, tak nápravná opatření ve vazbě na bezpečnost uživatelů. Česká pošta nápravná opatření provedla a proti protokolu neuplatnila žádné námitky,“ sdělila.



Žádnou sankci SÚKL nemohl poště udělit, protože není hospodářským subjektem, který lze přímo trestat podle zákona o zdravotnických prostředcích.