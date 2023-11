V centru Prahy se sešli lidé na podporu Palestiny. Zastavte genocidu, volali

Akce začala ve 14:30 na Malostranském náměstí, po necelé hodině se dav vydal průvodem centrem Prahy na Václavské náměstí, kam dorazil kolem 17:00 a o půl hodiny později se demonstrující rozešli. Podle policie byla akce poklidná. Na Blízkém východě se rozhořely boje po útoku palestinského islamistického hnutí Hamás na Izrael z počátku října.

Na shromáždění celou dobu dohlíželi policisté. „Bylo to bez narušení veřejného pořádku,“ řekla po skončení akce policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Na počátku akce na Malostranském náměstí demonstrující rozvinuli velký transparent s nápisem v angličtině, který požadoval zastavení zabíjení v Palestině a ukončení okupace (Stop the killing in Palestine end the occupation). Další měli v rukou menší nápisy.

Také řečníci vybízeli k ukončení zabíjení. „Společně můžeme zastavit genocidu, společně můžeme osvobodit Palestinu,“ řekl jeden z řečníků. Jiná řečnice uvedla, že nedostatek léků a potravin vede k humanitární katastrofě. „Není život v zemi, kde vládne strach,“ podotkla.

Akce na podporu Palestiny

Šlo již o několikátou akci na podporu Palestiny, která se za poslední měsíc konala v centru Prahy. Podle odhadů se jich účastnilo od několika lidí do 300. Podporu Palestincům vyjadřují lidé i v dalších evropských městech. V sobotu vyšli znovu do ulic například v Německu, Francii či Británii. Na protesty v Paříži a Londýně dorazily desetitisíce lidí, žádné výraznější bezpečnostní problémy hlášeny nebyly.

V Praze v tomto týdnu pozornost vyvolala mladá žena, která se účastnila demonstrace ve středu 1. listopadu v mikině s nápisem, který mohl odkazovat na mnichovskou olympiádu v roce 1972. Olympiáda se zapsala do historie jako dějiště tragické události, a to teroristického útoku palestinských extremistů, který vyústil ve smrt pěti sportovců z Izraele a šesti dalších členů izraelské výpravy. Případem se zabývají kriminalisté.

Ozbrojenci Hamásu 7. října vpadli na území jižního Izraele, povraždili víc než tisíc převážně civilistů a další více než dvě stovky lidí unesli do Pásma Gazy. Izrael odpověděl bombardováním Pásma Gazy a pozemní operací na území ovládaném Palestinci. Ministerstvo zdravotnictví Pásma Gazy, které je ve správě radikálního palestinského hnutí Hamás, v neděli oznámilo, že za čtyři týdny bojů v Pásmu Gazy v důsledku izraelských odvetných útoků zemřelo 9770 Palestinců. Údaje nelze nezávisle ověřit.