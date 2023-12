Neměli jste demonstraci za Palestinu co zakazovat, zastal se soud aktivistů

Městský soud v Praze v pondělí zrušil zákaz propalestinské demonstrace, která se měla v hlavním městě původně konat 5. prosince. Magistrát hlavního města akci zakázal, protože byla podle něho zaměřena na obhajobu protiizraelského hesla „From the River to the Sea Palestine will be free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná).