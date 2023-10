Osvoboďte Gazu, ukončete okupaci! Prahou šly stovky lidí na podporu Palestiny

Občanská iniciativa Ne naším jménem! svolala třetí pražský protest proti odvetným krokům Izraele po útocích radikálního hnutí Hamás. Na akci pořadatelé zvedli otázku spoluodpovědnosti české politické reprezentace podporující Izrael.

Na Loretánském náměstí se sešla asi stovka demonstrantů, provolávali hesla jako „Přestaňte zabíjet nevinné“, „Přestaňte vraždit ženy a děti“, „Buď svobodná, Palestino!“ či „Osvoboďte Gazu, ukončete okupaci!“. Podobné výzvy byly i na transparentech, které si s sebou někteří protestující přinesli. S heslem Free Gaza přinesla jedna z protestujících dívek i dort.

Petice za deeskalaci napětí mezi Palestinou a Izraelem má už několik set podpisů. Je adresována ministrovi zahraničních věcí Janu Lipavskému. Žádá šéfa resortu, aby se zasadil o ukončení blokády v Gaze.

U ministerstva zahraničí se sešlo i několik lidí s izraelskou vlajkou. Zdeněk Jedlička z iniciativy Ne naším jménem! upozornil, že jeho iniciativě jde o mír a svobodu chce pro všechny nevinné Palestince i Izraelce. Za vyjádření si vysloužil potlesk.

Vystoupilo ještě několik spíkrů. Mezi nimi palestinský student, jehož rodina je v Gaze. „Bojím se o svou rodinu, zvěrstva, která se tam odehrávají, musí skončit,“ řekl.

Za skandování hesla „Be free Palestine“ se dav vydal na Malostranské náměstí, kde pokračovaly další proslovy. Během pochodu se ke skupině přidávaly další desítky lidí.

Pochodující se zastavili před Pražským hradem. Jedlička vystoupil s dalším proslovem před sochou prezidenta Masaryka. Ve své řeči kritizoval premiéra Petra Fialu. „Pan Fiala se hlásí k civilizaci, která vraždí děti,“ řekl.

Dav na slova o cestě předsedy vlády do Izraele reagoval skladováním „fuj“ a „hanba vládě“. Podle Jedličky vláda a ministr zahraničí Lipavský podporují Izrael ve válečných zločinech a genocidě.

Jedlička do svého projevu zahrnul i prezidenta Petra Pavla. Nejde podle něj ve šlépějích T. G. Masaryka, který by rozhodně nebyl na straně Izraele a demonstroval by spolu s ním. Vyzval Pavla, aby ukázal odvahu a postavil se za utlačované, bombardované civilisty v Gaze - alespoň slovem.

Akce skončila krátce před 19:30. Další pochod plánuje iniciativa v sobotu 28. října.

