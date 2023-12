Kvůli protiizraelskému heslu Praha zakázala demonstraci na podporu Palestiny

Propalestinskou demonstraci plánovanou na příští týden pražský magistrát zakázal kvůli jejímu zaměření na protiizraelské heslo „From the River to the Sea Palestine will be free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná). Provolávání tohoto hesla může být považováno za trestný čin, uvedlo dříve ministerstvo vnitra. Magistrát v odůvodnění zrušení akce na úřední desce napsal, že toto heslo poukazuje na zničení Izraele.