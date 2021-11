Povinnému očkování se dospělí nevyhnou, míní náměstkyně ministra

K očkovací povinnosti proti covidu se přiklonil v úterý i prezident České lékařské komory Milan Kubek. “Vyzýváme vládu, aby přijala taková legislativní opatření, která umožní v co nejkratší době v České republice zavést povinné očkování proti covid-19 pro osoby starší 18 let, neboť jim to prokazatelně může zachránit život,“ řekl rovněž v Českém rozhlase.

Podporu má návrh třeba také u hlavní hygieničky Pavly Svrčinové. „Očkování je jediná možnost. Osobně bych šla i cestou povinného očkování,“ řekla v pondělí na Radiožurnálu.

V Česku už vznikla i petice za plošné očkování proti covidu. Kritizuje postup vlády, odmítače očkování a požaduje zavedení povinného očkování pro všechny starší 12 let, po schválení vakcíny pro děti také pro věkovou kategorii 5-11 let.

K přijetí razantního kroku není podle ministerstva zdravotnictví třeba měnit zákon. Upravuje to vyhláška k zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dodal ministr Adam Vojtěch. Proti nařízení očkování jako povinného se dříve stavěli zástupci současné i budoucí vládní koalice. Je otázkou, jak se nynější sněmovní většina k tomu postaví.

Například kandidát na ministra zdravotnictví pětikoalice Vlastimil Válek plošné povinné očkování doposud odmítal.

Hlasy pro povinné očkování zaznívají z různých míst, nejčastěji nemocnic výrazně zasažených covidem. Ředitel Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Vlastimil Vajdák je pro povinné očkování zdravotníků, sociálních pracovníků a také by ho zavedl pro lidi starší 50 let.

Náčelník generálního štábu armády Aleš Opata zase nevidí zásadní problém v povinném očkování vojáků proti onemocnění covid-19. Poukázal na to, že už nyní se většina vojáků povinně očkuje na jiné nemoci.

Premiér Andrej Babiš v úterý řekl, že vládní rada pro zdravotní rizika pověřila ministerstvo zdravotnictví, aby s dalšími rezorty připravilo návrh na povinné očkování vybraných profesních skupin a nově i seniorů ve věku od 60 let výše.

Minulý týden oznámilo Rakousko jako první evropská země, že od února tam bude vakcína proti covidu-19 povinná.