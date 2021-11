Přibylo 8 244 případů covidu, Svrčinová vidí cestu v povinném očkování

Počet lidí, kteří s covidem skončili v nemocnicích, stoupl na 4885. Ve vážném stavu je 715 z nich. Nejvyšší nárůst ve volném dni hygienici zaznamenali v sobotu, kdy provedené testy odhalily rekordních 14 402 nových nákaz.

S covidem dosud zemřelo 32 173 lidí, jen za neděli jich bylo 46.



Sedmidenní incidence na 100 tisíc obyvatel, je nyní na hodnotě 1001. Číslo R pak na hodnotě 1,23.

V neděli zdravotníci v Česku podali 10 692 dávek očkovací látky. Celkový počet podaných dávek přesáhl 13 milionů, plně naočkováno je přes 6,2 milionu lidí.

„Očkování je jediná možnost. Osobně bych šla i cestou povinného očkování,“ řekla v pondělí na Radiožurnálu Svrčinová. Podle hlavní hygieničky vláda zvažuje vyhlášení nouzového stavu. Opatření by umožnilo výpomoc mediků v nemocnicích, míní.



Rychlost šíření epidemie se liší v jednotlivých regionech. Nejvíce případů hygienici zaznamenali v Šumperku, sedmidenní počet nových případů na 100 tisíc obyvatel zde činí 1 589. Epidemie nadále zrychluje v celém Olomouckém kraji, na sto tisíc obyvatel zde nákaza připadá na 1 569 lidí.

Kvůli rychle se šířící epidemii Česko od pondělí následuje takzvaný česko-bavorský model. K prokázání bezinfekčnosti už ve většině případů nestačí antigenní ani PCR testy. Jedinou vstupenkou do restaurací či jiných služeb je od pondělí očkování či doklad o prodělání nemoci.

PCR testem ne starším 72 hodin budou smět bezinfekčnost prokazovat mladiství od 12 do 18 let a lidé, kteří mají lékařem potvrzeno, že se nemohli nechat očkovat ze zdravotních důvodů. Těm ale lékař musí důvod kontraindikace očkování zapsat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).



Rozočkovaní, tedy lidé po první dávce nebo do čtrnácti dnů po druhé, budou muset předkládat test společně s potvrzením o nedokončeném očkování. Děti do 12 let se nemusí prokazovat vůbec.