Odmítáme diskriminaci neočkovaných, řekl Okamura. SPD zažaluje opatření vlády

„V tuto chvíli to analyzují právníci, v nejbližší době zveřejníme, o jakou žalobu se bude jednat,“ uvedl Okamura. Kritizoval, že správní soud dosud nerozhodl o žalobě SPD z 1. září, která byla zaměřená na koronavirová opatření ve školách.



SPD bude již na úterní řádné schůzi navrhovat mimořádný bod s názvem „Diskuse o nepřijatelných opatřeních souvisejících s covidovou situaci, která jsou neúčinná a hrubě porušují práva občanů“.

Ke svolání mimořádné schůze SPD potřebuje 40 podpisů poslanců, Okamurovo hnutí jich má dvacet, potřebuje jich sehnat dalších dvacet.

„Je třeba uznávání protilátek a negativních testů jako dokladů bezinfekčnosti,“ uvedl Okamura.

Podle SPD jsou řešením stávající covidové situace ochrana rizikových skupin a bezplatné masivní testování na zjišťování protilátek proti covid-19. Je zároveň potřeba upravit vládní opatření tak, aby byla možnost prokazování bezinfekčnosti i uznáváním protilátek.

Okamura odmítl povinné očkování lidí nad 60 let, které doporučila vládní rada pro zdravotní rizika. Na dotaz iDNES.cz, jak jinak než očkováním by konkrétně SPD chránila lidi nad 60 let, jimž ve větší míře hrozí těžký průběh covidu a smrt, Okamura ve Sněmovně mluvil o rozdávání respirátorů a vitamínu D.