Hlásím se k myšlence povinného očkování, řekl Kalousek. Kampaně nestačí

TOP 09 má mít v nové vládě Petra Fialy dvě křesla. Vlastimil Válek bude ministr zdravotnictví, Helena Langšádlová ministryní pro vědu a výzkum. Je to pro TOP 09 dobrý výsledek?

Všechny strany šly do toho jednání s nějakými prioritami a každá si uhájila svoji prioritu, každá musela někde ustoupit. To nejdůležitější na tom je, že se dohodly. Ta dohoda je, zdá se, pevná a doufejme, že vláda bude úspěšná.

Je důležité, aby Fiala neustoupil Zemanovi

Jak vnímáte, že prezident Miloš Zeman chce dělat problémy se jmenováním jednoho člověka vlády? Nejmenoval ho, ale má jít o kandidáta Pirátů na ministra zahraničí Jana Lipavského.

U Miloše Zemana nepřekvapuje, že vždy chce o něco větší kousek moci, než odpovídá jeho pozici. Sám, když byl premiérem, nic takového nepřipouštěl od prezidenta republiky. Odvolával se na Ústavu a měl tehdy pravdu. Já si myslím, že je velmi důležité, aby Petr Fiala neustoupil, protože pokud ustoupí jednou, bude ustupovat pořád.

To znamená, že musí pana prezidenta přesvědčit, nebo se i případně vydat cestou kompetenční žaloby?

Premiér má celou řadu nástrojů, jak pana prezidenta přesvědčit. Kompetenční žaloba by měla tu výhodu, že by to definitivně určilo, tedy nebylo by to vyřešení jenom dialogu Zeman - Fiala, ale bylo by to navždy ústavně rozhodnuto pro všechny další premiéry i prezidenta. Já nejsem na místě Petra Fialy, nevím, jak si bude počínat, jenom jsem si jist, že nesmí ustoupit.

Za zahraniční politiku odpovídá vláda

Jak vnímáte to, že Hrad vytýká Lipavskému jeho názory na vztahy mezi Izraelem a Palestinci? Prezident Zeman zastává názory silně na straně Izraele a je i pro přestěhování ambasády do Jeruzaléma?

Za zahraniční politiku odpovídá vláda jako celek, nejen ministr zahraničí, byť je klíčovým hráčem, a v této věto je obsaženo všechno. Za zahraniční politiku odpovídá vláda, nikoli prezident republiky.

Premiér Babiš vyhlásil podmínku, za níž by šel kandidovat na Hrad, a to když jeho přívrženci dokáží peticí nasbírat potřebný počet podpisů. Překvapilo vás to?

Nepřekvapilo. To, že o tom končící premiér přemýšlí, je zřejmé. On má obě dvě možnosti. Má dost poslanců na to, aby mu podepsali nominaci. Může se rozhodnout i pro nominaci občanů. Zcela jistě by těch 50 tisíc podpisů nasbíral. Doufám, že by nikdy nenasbíral nadpoloviční počet voličů.

Vy sám neuvažujete o tom, že byste se pokusil kandidovat s podporou buď koalice Spolu nebo občanů?

Stále platí věta, že jsem o to zatím nepřemýšlel. Možná o tom přemýšlet začnu. Možná taky ne.

Při povinném očkování by umřelo méně lidí

Chcete, aby se čeští politici zachovali podobně jako Rakousko, kde bude povinné očkování proti covidu. Dokonce jste k povinnému očkování vyzval na Twitteru.

Já bych to neformuloval jako výzvu. Myslím si, že na výzvu nemám žádný nárok. Nicméně, že já se hlásím k myšlence povinného očkování, tím se netajím. Zdá se, že žádnou kampaní nedosáhneme dostatečného množství proočkovanosti, abychom získali kolektivní imunitu, toho se obávám. Budeme-li to zkoušet různými kampaněmi a přesvědčováním a proti nám bude stát ta obrovská dezinformační vlna, tak to bude dražší a umře více lidí. Pokud bychom se odhodlali k povinnému očkování, bylo by to méně nákladné a umřelo by méně lidí. Proto mi přijde povinné očkování dostatečně ospravedlnitelné. Ale prezentuji to jako svůj soukromý názor.

Zkusíte o tom přesvědčit budoucího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z vaší strany TOP 09?

Nebudu o tom nikoho přesvědčovat. Nejsem politik a mohu si dovolit říkat svůj soukromý názor. To samé není jednoduché politické rozhodnutí. A budu ho mít, i když zůstane názorem menšinovým.

Řekl jste ten názor už panu Válkovi?

My jsme přátelé, tak se o tom normálně bavíme, ale určitě to v není v té formě, že bych ho o tom přesvědčoval.

Jsem rukojmim těch, kteří se očkovat nechtějí

Není to v té poloze, že to nakonec schválí končící vláda nebo ta nová?

To si nedovolím predikovat. Kdybych byl politik, tak bych pro to jistě plédoval, jistě bych to navrhoval. Jsem občan, který se chrání očkováním, a cítím se být rukojmím těch, kteří se chránit nechtějí. Pokládám to za nebezpečné, jak z hlediska života lidí, tak z hlediska celospolečenských nákladů. I kdyby ale povinné očkování bylo zavedeno zítra, tak to problém zimní vlny samozřejmě neřeší. Mělo by to dlouhodobý, ne okamžitý efekt.

Byl byste pro lockdown neočkovaných nebo lockdown celkový?

Ne. Nejsem epidemiolog ani nemám všechna data. Jsem pro všechna opatření, která budou tlačit neočkované k očkování.

Jste poradcem poslaneckého klubu TOP 09. Jaké je momentálně vaše civilní povolání?

Pracuji pro soukromou společnost jako investiční manažer.