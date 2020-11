Postižení potřebují pomoc s učením i doma, on-line výuka není u všech možná

Stejný názor vyslovil i předseda pražské pobočky Asociace speciálních pedagogů Jiří Pilař. Podle něj je chyba, že vláda školy kvůli epidemii covidu-19 zavřela. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) již vyzvala vládu, aby jejich žádosti vyhověla.

Běžné školy přešly na výuku na dálku v první polovině října, speciální školy 2. listopadu. Kdy se znovu otevřou, zatím není jasné. V době jarní krize byly speciální školy pro mentálně a tělesně postižené zavřené od 11. března do 1. června. Děti s vývojovými poruchami učení, komunikačních schopností, zrakovým nebo sluchovým postižením se mohly vrátit do lavic o týden dříve společně s prvním stupněm základních škol.

Podle Laurenčíkové sice ČOSIV s řadou rodičů a pedagogů kvůli obavám z nákazy covidem-19 nyní vyzývali, aby se školy pro handicapované zavřely. Mnoho rodin ale podle ní nemůže učení na dálku bez přímé pomoci zvládat. „Proto si myslím, že speciální školy by se měly zase otevřít co nejdřív,“ řekla. Do té doby by podle ní měl stát umožnit handicapovaným individuální návštěvy asistentů pedagoga, psychologů či speciálních pedagogů, ať už doma, či ve škole.

„Tak jako za nemocným člověkem do domácího prostředí můžou jít sociální a zdravotní služby, tak je velmi důležité, aby toto bylo umožněno i službám školským,“ řekla. Vláda by to podle ní měla umožnit co nejdřív. Žáci, kterým poradna doporučila při vzdělávání speciální podporu, na ni mají nárok ze zákona, upozornila.

Dopady na duševní zdraví a sociální vývoj

Zejména u dětí se středně těžkou až těžkou mentální retardací podle ní nemůže samotná výuka on-line fungovat. Podobně se vyjádřil i Pilař, podle kterého je téměř nemožné pracovat na dálku i s lehce mentálně postiženými ze sociálně slabých rodin. Upozornil, že pokud by byly školy zavřené do Vánoc, neměly by děti v letošním roce až osm měsíců prezenční výuku. „Dohánět to bude velmi složité,“ řekl.



Podle Laurečníkové bude mít výpadek prezenční výuky velký dopad nejen na znalosti a schopnosti dětí, ale i jejich duševní zdraví a sociální vývoj. Zejména děti v nestabilním rodinném prostřední jsou podle ní ohroženy rozvojem duševních potíží, takže i pro ně by stát měl zajistit odbornou podporu při výuce doma. Dobré by podle ní bylo posílit i krizové linky a psychologickou pomoc pro děti.

V základních školách bylo podle dat ministerstva školství v minulém školním roce kolem 133 000 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což bylo zhruba 14 procent všech školáků. Do speciálních tříd chodí zhruba 27 000 dětí. Středních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je 139 a mají asi 5 500 žáků.