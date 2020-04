Koronavirus zbavil péče každého třetího s postižením či chronickou nemocí

Do průzkumu Aliance pro individualizovanou podporu se zapojilo 244 lidí. Většinu z nich tvořili postižení, nemocní a pečující, malou část pak pracovníci sociálních služeb a spolků na pomoc potřebným. Zhruba 90 procent dotázaných uvedlo, že kvůli nařízeným omezením je dostupnost péče omezená.

Přibližně polovina dotázaných také souhlasila, že zřejmě brzy nezvládnou zaplatit potraviny, léky či nezbytné služby. Pětina odpověděla, že se v nejbližší době bez finanční pomoci neobejde.



„Na některých místech ČR není zajištěna dostupnost služeb, aby lidé se zdravotním postižením či chronickým onemocněním mohli vést důstojný život, byť v izolaci. Několik týdnů jsou zavřené sociální a rehabilitační služby, speciální školy. Tento stav je nadále neúnosný,“ uvedla předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková.

„Z veřejného prostoru ale nevidíme zprávu o tom, že by někdo z institucí vnímal, že je tu veliká skupina lidí, kteří jsou ohroženi jak nákazou, tak i výpadky péče,“ uvedla výkonná ředitelka aliance Agáta Jankovská.



Aliance navrhuje, aby v regionech vznikla koordinační místa, která by potřeby v oblasti zmapovala. Nezbytné je podle expertů zajištění dostupných služeb a asistence, dostatku ochranných pomůcek i testování. Pro děti se speciálními potřebami je nutné zajistit podpůrná opatření, do domácností by mohli docházet pedagogičtí asistenti, radí experti.

Lék na vysoký tlak nezhoršuje průběh infekce koronaviru

V případě vysokého tlaku nemají podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv léky na něj vliv na průběh nakažení koronavirem. Podobné stanovisko zastávají i tři americké odborné společnosti zaměřené na kardiologii. Připomínají, že obecně je u nemocných s kardiovaskulárními chorobami zvýšené riziko komplikací v průběhu koronavirové infekce.

„Pacienti, kteří mají jakékoliv obavy či nejasnosti ohledně své léčby, by se měli obrátit na svého lékaře či lékárníka. Rozhodně nedoporučujeme léčbu svévolně přerušovat či bez dalšího doporučení měnit,“ uvedl lékový ústav.



Obavy z případného zhoršení průběhu nemoci koronaviru vycházejí podle lékového ústavu z odborného vědeckého časopisu Lancet. Článek v publikaci upozorňuje, že pro vstup látek v lécích i koronaviru do buněk se používají stejné receptory.

Dle domněnky by mohly látky v léku na vysoký tlak zvyšovat aktivitu viru. Podle státního ústavu se však část vědců naopak přiklání k tomu, že léčba těmito látkami by mohla vstupu viru do buněk bránit.

Česká společnost pro hypertenzi uvádí, že vysoký krevní tlak mají asi tři čtvrtiny mužů mezi 55 a 64 lety a dvě třetiny žen stejného věku. Podle odborníků mají lidé s chronickými nemocnicemi jako je právě vysoký tlak, obezita nebo cukrovka spolu se seniory nejvyšší riziko vážného průběhu nemoci covid-19.

Počet osob s covid-19 dle krajů