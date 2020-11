Bez trasování bezpříznakových lidí se do škol vrátí covid, varují učitelé

21:06

Učitelům stále chybí jasný manuál s podmínkami, za kterých by se děti mohly znovu vrátit do škol. Kromě toho si pedagogové z Učitelské platformy stěžují i na neinformovanost, jak dochází k samotnému přenosu koronaviru na školách. Učitelé varují, že pokud se nenavýší testovací a trasovací kapacity nakažených bez příznaků, vir se do škol vrátí.