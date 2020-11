Na distanční výuku doplácí až půl milionu pracujících rodičů, říká Rafaj

„Zhruba 250 tisíc rodičů se stará o děti, které nutně potřebují celkovou asistenci ze strany rodiče. Pro ty je nastalá situace velmi stresující a do práce chodí mnohdy mnohem dříve, aby vše stihli,“ uvedl Rafaj.

Uzavření vzdělávacích zařízení s výjimkou mateřských škol denně ovlivňuje život několika set tisíců lidí. Na tom se shodli účastníci virtuální tiskové konference, která se týkala i distančního vzdělávání a jeho následků na život zaměstnanců či chod firem.

Zúčastnil se mimo jiné i ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga, který si negativa aktuální situace uvědomuje.

„Víme, že pro některé je současné zavření prvního stupně základních škol velkou překážkou, a proto je brzký návrat žáků prvních a druhých tříd do škol jednoznačnou prioritou. Je vhodné otevřít debatu nad tím, zda by nebylo na místě přistoupit k přísnějším opatřením v jiné oblasti a umožnit některým žákům návrat do školních lavic,“ řekl.

Distanční vzdělávání je podle něj pro malé děti nejméně efektivní, neboť je velmi postavené na rodinném prostředí, od kterého se řada věcí odvíjí.

Plaga je také názoru, že vzdálená výuka žáka ovlivňuje i pozitivně. Student se podle něj naučí lépe pracovat se zdroji, které dokáže kriticky zhodnocovat. Pozitivem je i projektová práce. Negativem jsou podle něj málo rozvíjené sociální dovednosti a schopnost týmové práce.

Matematika a kritické myšlení priority nejbližších let

„Za současné koronavirové situace se ukazuje, co bude v blízké době nutné. Potřebujeme se učit matematice a kritickému myšlení. Pomůže to nejen studentům, ale i samotným firmám,“ tvrdí viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj. Podobně se vyjádřil i generální ředitel Cisco Systems Czech Republic Michal Stachník. „Matematiku je nutné v současné době stavět na první místa v žebříčku priorit. Mělo by se uvažovat o zavedení státní maturity z matematiky. Její absence je podle mého velkou chybou,“ řekl.

Rafaj mimo jiné také nerozumí, proč je v současné době zakázána praxe pro studenty středních škol. „Firmy dodržují četná hygienická opatření. Negativně to ovlivňuje nejen firmu, ale i celkový profil absolventa střední školy,“ dodal.

Ministr Plaga mu přitakal. K zákazu praxe studentů středních škol podle něj přistoupilo ministerstvo zdravotnictví. Sám Plaga považuje toto opatření za jedno z prvních, od kterého by se mělo v nejbližší době ustoupit.