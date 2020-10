Školy věří, že distanční výuku zvládnou. Obavy mají osmiletá gymnázia

Jen dva dny standardní výuky si užili žáci nově otevřené pobočky Střední vojenské školy v Moravské Třebové, která začala fungovat pod křídly sokolovské ISŠTE. Sotva zahřáli židle, čeká je, stejně jako všechny středoškoláky, kvůli koronaviru dvoutýdenní distanční výuka.



Po měsíční přípravě v Moravské Třebové zástupci armády slavnostně otevřeli sokolovskou pobočku ve čtvrtek. Od pondělka lavice opět osiřely. „Distanční výuka bude probíhat přesně podle školního rozvrhu,“ uvedl Ladislav Černý, třídní učitel sedmadvaceti chlapců a dívek, kteří zahájili výuku.

Černý nezastírá, že bude výuka těžší. „Žáci na to nejsou zvyklí. Uvidíme, co toto opatření přinese,“ doplnil.

Hygienici zařadili celý kraj do oranžové zóny v době, kdy ještě mělo Sokolovsko na pomyslném semaforu zelenou barvu.

„Na základě analýzy parametrů pro zařazení do jednotlivých stupňů pohotovosti, včetně epidemiologických kritérií, byl Karlovarský kraj zařazen do stupně pohotovosti dvě, tedy do oranžové zóny. Nemocnost ve věkové skupině 15 až 24 let činila k 30. září 635,77 případů na 100 tisíc obyvatel. Z těchto důvodů bylo mimořádné opatření vydáno pro celé území kraje,“ vysvětlila důvod, proč hygienici do opatření zahrnuli i Sokolovsko, epidemioložka a mluvčí Krajské hygienické stanice Michaela Zajíčková.

Školy měly na přípravu jen omezenou dobu. Přesto zástupci všech oslovených věří, že distanční výuku zvládnou bez problémů.

„Připraveni jsme dobře. Vyučovat budeme prostřednictvím aplikace, která nám umožní chatovat, dělat konference nebo zadávat úkoly. Pro nás je zásadní, že může probíhat odborný výcvik. Jediné, co bychom možná uvítali, je možnost konzultací. Ale pokud bude distanční výuka trvat jen takto krátké období, nebude to potřeba,“ uvedl ředitel Integrované střední školy Cheb Jan Homolka.

Odborná výuka bude v nezměněné podobě pokračovat i v dalších školách v regionu. Do dílen tak budou moci v příštích dvou týdnech i žáci Střední průmyslové školy v Ostrově. „Praxe jsou povolené. Navíc jsou většinou třídy půlené, takže je při praxi méně žáků,“ podotkl ředitel školy Pavel Žemlička.

Klasická výuka však bude i na této škole distanční. „Ať už formou online, nebo tak, že učitel zadá svým svěřencům práci,“ doplnil ředitel.

Na osmiletých gymnáziích to bude těžší

Vedení osmiletých gymnázií ovšem má s logistikou distanční výuky větší problém. Učení na dálku se totiž týká pouze vyšších ročníků. Ty nižší budou do školy chodit dál normálně.

„Osm tříd nižšího gymnázia stále chodí do školy, kdežto dvanáct tříd bude mít dálkovou výuku. Nemohli jsme proto připravit speciální rozvrh, ale museli jsme vyjít z toho stávajícího. V něm jsme ponechali hodiny pro nižší gymnázium, ty zbývající jsme vyčlenili na videokonference a konzultace. Zhruba to vychází pro žáky tak tři online hodiny denně. U maturantů to může být o chlup víc, ale tam je to opodstatněné,“ vysvětlil ředitel Gymnázia Cheb Jaroslav Kočvara.

Podle jeho slov z upraveného rozvrhu zmizely i hodiny výchov a laboratorních prací.

Prakticky stejně je na tom Gymnázium Ostrov. „Ctíme daný rozvrh hodin, jen děti sedí doma a učí se prostřednictvím platformy Microsoft Team,“ řekl k distanční výuce vyšších ročníků ředitel Jaroslav Šafránek.

„Na jaře jsme sbírali zkušenosti, které teď zúročíme. Jsme na tom lépe jak technicky, tak odborně. S pedagogy, kteří mají stále otazníky ohledně techniky, se sejdeme ještě v pondělí,“ dodal.