Distanční výuka bude bez problémů, školy jsou lépe připravené, řekl Plaga

Jak jsou školy připravené na distanční výuku, která má začít od pondělí 5. října?

Rozhodně jsou připravené lépe, než tomu bylo na jaře. Distanční výuka by měla v následujících 14 dnech proběhnout bez problémů.

Školy budou zavřené pro teď na 14 dní, historicky z jara víme, že se to může prodloužit. Nevyjdou ze škol absolventi bez dostatečné praxe?

Praxe budou. Jsem velmi rád, že se podařilo s ministerstvem zdravotnictví domluvit umožnění praktického vyučování i během tohoto omezení. Právě proto, že došlo k tomu velkému jarnímu výpadku a další dlouhý výpadek by mohl mít dopad na kvalitu vzdělání, tak jsem dvakrát rád, že se podařilo vyjednat nepřerušení praktické výuky v následujících 14 dnech.

Na jaře byly ale školy zavřené dva měsíce.

Pokud by dopad opatření nebyl podle představ ministerstva zdravotnictví a prodlužovalo se, avizoval jsem jim, že praktická výuka musí i nadále běžet. Tu nenahradíte žádnou formou distančního vzdělávání. Zároveň je potřeba se zaměřit na poslední ročníky, tedy ty, které čeká maturitní nebo závěrečná zkouška. I kdyby nebylo možné se vrátit do plného stavu, kdy budou školu navštěvovat všechny ročníky, musí se opatření nastavit tak, aby se posledních ročníků dotkla co nejméně.

Budou tedy praxe probíhat normálně?

Budou během nich zvýšené hygienické standardy, ale praktické vyučování častokrát probíhá přímo ve firmách a je nesmírně důležitým komponentem vzdělávání na středních odborných školách, tak zůstane i v těch oranžových a červených regionech během těch dvou týdnů.

Učitelům mají přijít miliony respirátorů, jak je budete distribuovat?

Respirátory mají být příští týden uvolněny ze státních hmotných rezerv a postupně dodávané do škol. V případě Prahy jsme například domluveni s primátorem Zdeňkem Hřibem, že distribuci v metropoli zařídí město. O dalších distribučních kanálech se budeme bavit ještě s ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Předpokládám využití hasičů, jako tomu bylo na jaře v kombinaci s rozvozem po regionech. Parametry jsou jasné - po deseti respirátorech pro pedagogické i nepedagogické pracovníky.

Takže to nebude v režii České pošty jako s rouškami, kde se v rozesílání objevily velké problémy mezi ministerstvem vnitra, Českou poštou a Státním ústavem pro kontrolu léčiv?

Bavil jsem se o tom s ministrem Hamáčkem, ale v případě respirátorů je potřeba říct, že je každý balený jednotlivě a pak v balíčcích po deseti, takže tady by žádný problém nastat neměl. O distribuci přes Českou poštu jsme se nebavili. Tím spíš, že od pondělí bude platit nouzový stav, takže se využijí osvědčené distribuční kanály, které zajišťoval Ústřední krizový štáb už na jaře.

I proto jste zvolili respirátory a ne roušky? Aby se to lépe rozváželo?

Šlo také o úroveň ochrany, kterou mají respirátory vyšší. Je ale potřeba zopakovat, že základní vybavení má ve školách řešit zřizovatel. Řada z nich proto už během léta školy předzásobila, ať už respirátory, nebo rouškami, či ochrannými štíty. Za to jim patří dík. Toto opatření v podobě příspěvku téměř tří milionů respirátorů, které zamíří do českých škol, je posílením kapacity ochrany.

Vybavení středních škol počítači je lepší

Řada škol pořádá také kroužky. Jak to bude s nimi?

Pro kroužky pořádané na školách platí opatření ministerstva zdravotnictví, které omezuje hromadné akce. Takže stejné pravidlo jako všude jinde, což znamená maximálně 10 lidí uvnitř a 20 venku. Jen takové se mohou pořádat. Je ale potřeba říct, že hlavní myšlenka ministerstva zdravotnictví je intenzivní brzdění šíření viru v následujících 14 dnech. Čím důslednější budeme v sociální distanci, tím by mělo reprodukční číslo spadnout níž a mohli bychom se dříve vrátit k běžnému životu.

Peníze od MŠMT Ministerstvo počítá s tím, že posílí ICT v následujících letech v celé vzdělávací soustavě, to znamená i ve středních školách. Peníze už putují i pro nižší ročníky gymnázií, které odpovídají druhému stupni základních škol, kde je resort posílil o 41 milionů korun. Mohou se dovybavit technikou či výukovými programy.

Bude ministerstvo školství poskytovat středním školám nějaké dotace? Ty původní byly určené pro základní školy, některé střední školy jsou i tak někde stále nedostatečně vybavené.

Vybavenost středních škol je výrazně lepší, než je tomu u škol základních. Důležité je ale říct, že základní povinnost vybavení škol spadá pod zřizovatele, tedy obce a města, v případě středních škol pak kraje. Ale to neznamená, že stát nepomáhal. V posledních letech šlo přes akční plány do krajských škol na modernizaci vybavení včetně ICT přes 2,2 miliardy korun. V té základní podzimní intervenci jsme dali 1,3 miliardy korun základním školám.

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií včera (ve středu 30. září, pozn. red.) podotkla, že podpora z ministerstva na distanční výuku míří paradoxně na základní školy, které se teď ovšem nezavírají, a že podpora pro střední školy má dorazit až na konci října.

Toto vyjádření paní ředitelky Schejbalové znám a chtěl bych k němu říct jen jednu věc, i když se budu opakovat. Je faktem, že střední školy jsou jednoduše lépe vybavené, než ty základní. A to z evropských prostředků, které měly kraje k dispozici přes krajské akční plány z operačního programu ministerstva školství a znovu budu opakovat, že školy měly 2,2 miliardy korun na modernizaci i ICT vybavení. Zároveň jsme jim jako ministerstvo dali k dispozici šablony právě na ICT vybavení, kterých využila zhruba třetina středních škol.

Dobře, peníze ale putovaly nejdřív na základní školy, které ministerstvo zdravotnictví zavírat nechce.

Skutečně ten problém na středních školách není takový. Naše intervence cílená na základní školy je smysluplná, byla na posílení. Co se týká připomínky k víceletým gymnáziím, tak u nich jsme intervenci slíbili a také tam nyní míří. Veškeré tyto prostředky ale samozřejmě budeme nárokovat z Fondu obnovy a rozvoje v následujícím období tří let, kam ty prostředky mají primárně směřovat.

A není tedy na čase se ptát, kam se ty peníze poděly, když školy říkají, že to vybavení na distanční výuku nemají dostatečné?

Včera jsem absolvoval telekonferenci s primátorem Hřibem a paní ředitelka Schejbalová se také účastnila, stejně jako ředitelé řady dalších středních škol a třeba v případě Prahy není počítačová vybavenost vůbec špatná a žádný nedostatek tam nebyl. Já nikoho neviním z toho, že by se prostředky ztratily, ale tvrdím, že střední školy mají výrazně lepší počítačové vybavení.

Neříkám, že to platí pro každou střední školu v republice, ale zřizovatelé středních škol na to měli k dispozici velký objem prostředků a jak s nimi naložili a jak si nastavili svoje krajské akční plány, je jejich zodpovědnost jako zřizovatelů. Myslím si, že jako ministerstvo jsme se už v předchozích letech i z evropských prostředků maximálně snažili o tom, aby krajské školy mohly ten pokrok dopředu udělat. Jestli to ty kraje udělaly, je otázka na ně, ne na mě.

V některých školách také nejsou někteří učitelé dostatečně schopní vyučovat přes internet, budete je nějak v tomto ohledu vzdělávat?

Dobrá zpráva je, že celá česká vzdělávací soustava včetně učitelů středních škol udělala obrovský pokrok na jaře v jarní koronakrizi. A to i díky webinářům, které pořádá Národní pedagogický institut. Zaznamenali jsme 35 tisíc účastníků webinářů, které byly zaměřené na online vzdělávání.

Posouváme se dopředu a my podporu, která je i metodická, budeme poskytovat dál. Rozesílali jsme manuál k distanční výuce, na jaře jsme nastartovali webové stránky a speciální rozcestník. Pevně věřím, že se i nadále budou naši učitelé posouvat v oblasti online vzdělávání.