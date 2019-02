Poslanci, který bez řádné omluvy nepřijde do práce, se má krátit plat

V zákoně je to sice už od roku 1995, ale nikdo to dosud nekontroloval. To se teď má změnit. „Koresponduje to s naším slibem - pusťte nás na ně,“ řekl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Jsem rád, že to tak hladce prochází, nepodařilo se to řadu let,“ uvedl šéf Sněmovny Radek Vondráček z ANO. „Zvýší to kredit Poslanecké sněmovny,“ řekl Vondráček.



Někteří poslanci jsou ale skeptičtí. „Na rovinu já myslím, že se nic nezmění. Organizační výbor tu není od toho, aby si předvolával poslance a zkoumal jejich omluvy,“ řekl iDNES.cz šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Poslanci budou více dbát na řádné omluvy, řekl Kalousek

„Zcela jistě to přinese větší péči poslanců dbát na řádné omluvy,“ uvedl pro iDNES.cz šéf klubu poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.



„Poslanci musí dbát na to, aby se řádně omluvili. Má to naši podporu,“ řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.



Grémium Poslanecké sněmovny se v úterý dopoledne dohodlo na tom, že o změně pravidel pro poslance bude Sněmovna hlasovat v úterý odpoledne.

S iniciativou přišli Piráti a to, že bude mít docházku poslanců na starost organizační výbor, s tím pro změnu přišla ODS. Pro to, aby se plat krátil v případě neomluvených absencí, je také vládní hnutí ANO.

Ať je to jako v jiném zaměstnání, přitaká změně Okamura

„Když poslanci nechodí do práce, neměli by dostávat peníze, tak jako ve kterémkoli jiném zaměstnání,“ podpořil změnu šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Připomněl, že jeho strana navrhovala zmrazení platů politiků, aby zabránila jejich růstu.



Vondráček z hnutí ANO ale také řekl, že se nic nezmění, pokud nedojde také ke změně jednacího řádu Sněmovny. A to proto, aby bylo jasné, co je a co není řádná omluva. To, že bude třeba změnit ještě jednací řád Sněmovny, si myslí i šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka a lídr klubu komunistů Pavel Kováčik.

„Je to úloha vás, hlídacích psů demokracie,“ odvětil Pirát Michálek na otázku iDNES.cz, zda bude moci organizační výbor i bez změny jednacího řádu Sněmovny efektivně kontrolovat oprávněnost omluv poslanců.



„Je v zájmu každého poslaneckého klubu, aby jeho členové byli v práci a řádně dělali svou práci,“ řekl předseda ODS Petr Fiala. Konečným arbitrem práce poslanců jsou podle něj pouze voliči.