Široká shoda. Za dvě neomluvené absence poslanci přijdou o půl platu

O krácení platu bude rozhodovat organizační výbor Sněmovny. „Určitě ten návrh podporujeme,“ řekl iDNES.cz šéf poslanců vládního hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Podle Piráta Jakuba Michálka se na tom v úterý dopoledne předběžně domluvili zástupci jednotlivých klubů při jednání grémia Sněmovny.

„To téma tam bylo diskutováno. Náš návrh, aby to byl organizační výbor Sněmovny, získal širokou podporu,“ řekl šéf nejsilnější opoziční strany ODS Petr Fiala.



Široká podpora návrhu zajišťuje, že budče schválen. „Za dvacet let, kdy to v zákoně bylo, to nikdy nebylo použito,“ připomněl Michálek. Jednoznačně se za tvrdší postup proti absentérům postavil šéf Sněmovny Radek Vondráček z vládního hnutí ANO.

S možností, že by se poslancům, kteří bez omluvy nedorazí do práce, plat krátil, počítá platný zákon o platu představitelů státní moci, ale háček byl v tom, že dosud neby určený orgán, který by o krácení platů politiků rozhodoval. Až v úterý zaznělo, že to bude nově organizační výbor Sněmovny, ve kterém jsou zástupci všech stran.

Podle Míchálka bude jednou za měsíc vyhodnocovat, jak zákonodárci chodí do práce a v případech, kdyby poslanec nebyl dvakrát řádně omluven, rozhodne o tom, že v následujícím měsíci ztratí polovinu své výplaty.