Poslanci se vrátí k návrhu, aby přišli o půl platu za neomluvené absence

Odkázal na svého kolegu, místopředsedu klubu ANO Romana Kubíčka, který bude Faltýnka na jednání vedení Sněmovny zastupovat, protože Faltýnek je s dětmi na horách kvůli jarním prázdninám.

Kubíček potvrdil, že vládní hnutí bude usilovat o to, aby poslanci v úterý rozhodli, že organizační výbor Sněmovny bude řešit neomluvené absence zákonodárců. „Budeme usilovat o to, aby se o tom rozhodlo v úterý,“ potvrdila mluvčí Pirátů Karolína Sadílková. Původně to měla Sněmovna řešit již předminulý týden, ale k příslušnému bodu jednání se už nedostala.

S iniciativou, aby se plat politiků kvůli neomluveným absencím krátil, přišli právě Piráti a ODS nápad doplnila tím, že to dostane na starost organizační výbor Sněmovny. „Jsme na tom předběžně domluveni, nevidím v tom problém,“ řekl iDNES.cz šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci 236/1995 Sb. § 38 (1) Poslanec, který se v období jednoho kalendářního měsíce bez řádné omluvy neúčastnil dvou jednacích dnů komory Parlamentu nebo jejího orgánu, do něhož byl zvolen, ztrácí nárok na polovinu platu a polovinu paušálních náhrad, které by mu jinak náležely za měsíc následující. Při neomluvené neúčasti na nejméně čtyřech jednacích dnech ztrácí poslanec nárok na náležitosti uvedené ve větě prvé v plné výši. O důvodech ztráty nároku rozhoduje orgán komory Parlamentu pověřený komorou.

S možností, že by se poslancům, kteří bez omluvy nedorazí do práce, plat krátil, již nyní počítá platný zákon o platu představitelů státní moci, ale háček byl v tom, že dosud nebyl určený orgán, který by o krácení platů politiků rozhodoval.

Podle šéfa poslanců Pirátů Jakuba Michálka bude výbor jednou za měsíc vyhodnocovat, jak zákonodárci chodí do práce a v případech, kdyby poslanec nebyl dvakrát řádně omluven, rozhodne o tom, že v následujícím měsíci ztratí polovinu své výplaty. V případě čtyř neomluvených absencí pak poslanec přijde o celý plat.

Šéf Sněmovny Radek Vondráček z ANO tvrdí, že bude stejně třeba změnit jednací řád dolní komory parlamentu, což je zákon, aby bylo jasné, co je a co není řádná omluva. Stanjura iDNES.cz řekl, že bude stačit, když tato pravidla sepíše organizační výbor Sněmovny „na jednu stranu A4“.

Hlasy ANO, ODS a Pirátů v pohodě stačí, aby mírné přitvrzení vůči poslancům prošlo, i kdyby se nepřidal nikdo další. Tato tři uskupení mají totiž ve Sněmovně pohodlnou většinu.