Vondráčkův debakl. A před tím spor o to, kdo z koho dělá vola

Pro vrácení Vondráčkova návrhu bylo 70 ze 132 přítomných poslanců. A to i když šéf Sněmovny před tím tvrdil, že to, co předložil, bylo výsledkem vyjednávání se zástupci všech stran.

„Ten tisk jsem podával jako poslanec, nicméně je výsledkem jednání pracovní skupiny, ve které byli zastoupeni zástupci všech politických stran, které jsou v současné Poslanecké sněmovně,“ řekl předseda Sněmovny.

Vliv na výsledek hlasování měl i spor poslanců, kdy část opozice Vondráčkovi vyčetla, že svolal mimořádnou schůzi Sněmovny, o níž požádali poslanci ODS, KDU-ČSL a Pirátů na den, kdy byl premiér a šéf ANO Andrej Babiš na zahraniční cestě. ODS, Piráti a lidovci na ní chtěli probírat zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, státní rozpočet a Babišův střet zájmů. Program schůze nebyl schválen.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura řekl, že se Vondráček zachoval, jako kdyby někoho pozval do restaurace, nechal ho vybrat termín a neřekl mu, že zvolil takový, kdy je zavřeno. Vondráčkovi vzkázal, že z něho dělá vola. Vondráček opáčil, že odpovědnost za to, zda je, nebo není za vola, si každý nese sám.



Protestní dopis pětice opozičních klubů proti Vondráčkovu postupu přečetl na plénu šéf poslanců STAN Jan Farský. Žádali v něm po předsedovi Sněmovny omluvu. „Nezachoval jste se nadstranicky. Postupoval jste pouze v zájmu svého politického subjektu a v příkrém rozporu se zájmy zákonodárného sboru, v jehož čele stojíte,“ četl Farský. Vondráček se omluvit odmítl.



Podle návrhu, který neúspěšně obhajoval, by například Sněmovna mohla zákony schvalovat ve středu celý jednací den až do 19 hodin a novela by zavedla i vynutitelnost úhrady pokuty, kterou poslanci uložil mandátový a imunitní výbor v disciplinárním řízení.