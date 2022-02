KONTEXT: Jen stavět nás nespasí, cena bydlení neklesne, říká analytik Klusáček

Expert na analýzu a tvorbu politiky Platformy pro sociální bydlení Jan Klusáček upozorňuje, že krizi bydlení je nutné vnímat ve dvou základních rovinách. První je bytová nouze, kterou zažívají lidé nejen bez střechy nad hlavou, ale také rodiny na ubytovnách či nájemníci v nevyhovujících či přeplněných bytech.

„Prapůvodcem je absence sociálního bydlení mimo komerční trh, který tyto domácnosti vnímá jako rizikové. Lidé pak končí u obchodníků s chudobou a nemáme nástroje, jak toto řešit,“ říká Klusáček.

Poslechněte si rozhovor s Janem Klusáčkem v Kontextu:

Druhou rovinou jsou domácnosti ohrožené ztrátou bydlení například při mimořádném výdaji či ztráty alespoň části příjmu. Tato riziková skupina, která čítá až 400 tisíc lidí, trpí náklady vyššími než je polovina jejich výdělku.

Loňská zpráva Bydlení jako problém iniciativy Za bydlení, na které Jan Klusáček spolupracoval jako hlavní analytik, předkládá způsob, jakým se dá ulevit těmto domácnostem, a to skrze příspěvek na bydlení.

„Problém je, že z domácností, které na příspěvek mají nárok, ho využívá pouhých třicet procent. U seniorů je to jen 20 procent,“ říká Klusáček. Senioři tvoří právě třetinu ze všech ohrožených ztrátou bydlení.

Obecní bytové fondy jsou nepřímým regulačním nástrojem, jak udržet dostupné bydlení i na komerčním trhu. Po stále probíhající dlouholeté privatizaci těchto fondů jsou však v zoufalém stavu. Zároveň obce a městské části dávají developerům příliš volnou ruku v tom, co a jak staví.

„Důraz na podmínku sociálně smíšených budov je další nástroj, který je na Západě běžně používaný. Praha tímto směrem trochu vykročila, ale je stále velký prostor v jeho využití,“ vysvětluje Klusáček.

Často propíraná nová výstavba či odkup soukromých bytů jako řešení krize nás však samo o sobě nespasí. Tyto přístupy si žádají mnoho času a investic a neřeší aktuální tristní stav nájemného a vlastnického bydlení, zejména ve větších městech jako Praha, Brno či Ústí nad Labem.

Základem je podle Klusáčka chytrý mix, který bude komplexně čelit problémům s bydlením na vícero úrovních, a přetvořit ho do platné legislativy. Tu by měl předložit pirátský ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který již v prosinci avizoval, že na zákonu o podpoře v bydlení začal jeho resort intenzivně pracovat.

Co všechno by měl podle Klusáčka obsahovat chytrý mix, který by nás mohl dostat z krize? Je v českých městech stále prostor pro novou výstavbu? Je vlastnické bydlení navždy nedosažitelný sen? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc.