Lidé by se neměli stydět zažádat si o příspěvek na bydlení, říká šéfka svazu

Jaká je role Svazu měst a obcí ve vyplácení příspěvků na bydlení?

Svaz od samého počátku, tedy od podzimu loňského roku, velmi intenzivně spolupracuje s úřadem práce, ministerstvem práce a sociálních věcí, energetickým a regulačním úřadem i dodavateli energií poslední instance na tom, aby se důležité informace dostaly k lidem všemi možnými prostředky, které máme.

V tuto chvíli jim nemáme jak jinak pomoci, než že tvoříme komunikační most mezi institucemi a i těmi nejmenšími obcemi, aby mohly svým občanům poskytnout veškeré informace jak jim pomoct, na jaké příspěvky mají nárok a jak vyplnit žádost.

Víc než polovina domácností, které mají nárok na příspěvek na bydlení,

ho podle Zprávy o vyloučení z bydlení z roku 2021, nepobírá. Co obce a

města dělají proto, aby se situace zlepšila?

Přesná čísla ještě nemáme, ale víme, že podaných žádostí po Vánocích přibývá. Lidé měli na konci roku třeba spoustu práce a doufali, že tak nedopadnou, ale teď k tomuto kroku přistoupili.

Zároveň bych chtěla doporučit lidem, kteří se třeba bojí nebo stydí si jít na místní úřad zažádat o sociální dávku, aby tak učinili elektronicky. Umím si totiž představit, že takový hrdý živnostník, který dosud komfortně živil celou svou rodinu, ale vlivem covidu a zdražování energií se dostal do tíživé situace, se třeba stydí jít si o příspěvek státu zažádat. Sociální politika je však zde od toho, aby lidem pomohla překlenout jejich tíživé životní období.

Dokážete odhadnout, kolik může v obcích v důsledku zvyšování cen

energií přibýt lidí, kteří mají nárok na příspěvek? Přibývá například těch, kteří nemají na zaplacení energií například v obecních bytech?

Máme odhad - lidé přibývají, ale nemáme tedy přesné počty. Samozřejmě máme obce, které opravdu měly dodavatele energií, kteří skončili, a co přechází k dodavatelům poslední instance.

Řešíme to, ale samozřejmě oni musí přeúčtovat a zvýšit zálohy. Tam už je to trochu snazší, protože tam ta obec už velmi rychle vidí, že ten nájemník neplatí a řeší se to relativně jednodušeji.

Zdražení energií se týká i obcí, obecních úřadů a jejich rozpočtů, jak jim stát pomáhá?

Stát to zatím vůči obcím neřeší. Města a obce nemají nárok na žádné kompenzace. Samozřejmě, že bychom to vítali, ale uvidíme, co s tím státním rozpočtem bude po jeho schválení.